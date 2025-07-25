Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor

Sakarya'da başlayıp Bilecik ve Eskişehir üzerinden Afyonkarahisar’a kadar ilerleyen orman yangınının tamamen kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar yangınıyla mücadeledeki son gelişmeleri açıkladı. Peki Afyonkarahisar yangını tamamen söndürüldü mü? İşte orman yangınlarında son durum...

Afyonkarahisar’a kadar ulaşan büyük orman yangını tamamen kontrol altına alındı mı? Sakarya'da başlayıp Bilecik ve Eskişehir üzerinden Afyonkarahisar’a sıçrayan yangında son durum ne?

Geniş bir bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelenin tamamlanıp tamamlanmadığı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de devam eden orman yangınları ile ilgili son bilgileri açıkladı.

ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI YAŞANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yangınla mücadelede 5’i orman işçisi ve 5’i arama-kurtarma ekibi üyesi olmak üzere toplam 10 orman kahramanı hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri toprağa verilmişti.

Öte yandan, sadece son iki günde 37’si orman olmak üzere toplam 73 yangına müdahale edildi. Yangınların çoğu kontrol altına alınmış durumda.

AFYONKARAHİSAR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Sakarya’dan başlayarak Bilecik’e uzanan ve ardından Eskişehir'den Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Anamur, Antalya Aksu ve Muğla Yatağan’daki orman yangınlarının da söndürüldüğünü duyurdu.

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR?

Son bilgilere göre, Karabük’te başlayan iki ayrı orman yangını devam ediyor.

Bu bölgedeki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 19 helikopter ve çok sayıda kara aracı görev alıyor. Ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ'NİN UYARILARI NELER?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalarda yangın riskinin artabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.