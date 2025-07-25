Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor

Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir&#039;den sıçramıştı, son durum merak ediliyor
Orman Yangını, Afyonkarahisar, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'da başlayıp Bilecik ve Eskişehir üzerinden Afyonkarahisar’a kadar ilerleyen orman yangınının tamamen kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar yangınıyla mücadeledeki son gelişmeleri açıkladı. Peki Afyonkarahisar yangını tamamen söndürüldü mü? İşte orman yangınlarında son durum...

Afyonkarahisar’a kadar ulaşan büyük orman yangını tamamen kontrol altına alındı mı? Sakarya'da başlayıp Bilecik ve Eskişehir üzerinden Afyonkarahisar’a sıçrayan yangında son durum ne?

Geniş bir bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelenin tamamlanıp tamamlanmadığı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de devam eden orman yangınları ile ilgili son bilgileri açıkladı.

Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor - 1. Resim

ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI YAŞANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yangınla mücadelede 5’i orman işçisi ve 5’i arama-kurtarma ekibi üyesi olmak üzere toplam 10 orman kahramanı hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri toprağa verilmişti. 

Öte yandan, sadece son iki günde 37’si orman olmak üzere toplam 73 yangına müdahale edildi. Yangınların çoğu kontrol altına alınmış durumda.

Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor - 2. Resim

AFYONKARAHİSAR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? 

Sakarya’dan başlayarak Bilecik’e uzanan ve ardından Eskişehir'den Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Anamur, Antalya Aksu ve Muğla Yatağan’daki orman yangınlarının da söndürüldüğünü duyurdu.

Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor - 3. Resim

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR?

Son bilgilere göre, Karabük’te başlayan iki ayrı orman yangını devam ediyor.

Bu bölgedeki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 19 helikopter ve çok sayıda kara aracı görev alıyor. Ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar yangını söndürüldü mü? Eskişehir'den sıçramıştı, son durum merak ediliyor - 4. Resim

METEOROLOJİ'NİN UYARILARI NELER?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalarda yangın riskinin artabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tek günde 75 bin TL! Dilencinin cirosu ekipleri dahi şaşırttı, para sayma makinesi getirildiAlevler kapılarına dayandı, eşyalarını alıp köyü terk ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi - HaberlerMuğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesiAyşe Tokyaz cinayetinde tutuklanan 4 polis ve özel güvenlik amirinin suçu ne? Merak edilen soru cevap buldu - HaberlerAyşe Tokyaz cinayetinde tutuklanan 4 polis ve özel güvenlik amirinin suçu ne? Merak edilen soru cevap bulduYeni haftada sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen sıcaklıklar - HaberlerYeni haftada sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen sıcaklıklarİzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama - Haberlerİzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulamaFenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu - HaberlerFenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli olduMeclis tatile girdi mi? TBMM açılış tarihi belli oldu - HaberlerMeclis tatile girdi mi? TBMM açılış tarihi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...