Eskişehir yangını söndürüldü mü?

Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Karabük ve birçok ilde devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin 619 kişi ve 6 bin 010 hayvan güvenli bölgelere tahliye edildi. Devam eden yangınlar nedeniyle kamuoyunun gündeminde 'Eskişehir yangın söndürüldü mü' yer alıyor. İşte Eskişehir Seyitgazi yangınında son durum...

Türkiye, Eskişehir, Sakarya ve Bilecik başta olmak üzere çok sayıda ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak Eskişehir Seyitgazi'de yangına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması sonrası 'Eskişehir yangın söndürüldü mü?' ve 'Eskişehir'de yangın neden çıktı?' aramaları yapılıyor.

ESKİŞEHİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını, 25 Temmuz 2025 itibarıyla henüz tamamen söndürülemedi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, yangınları kontrol altına altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları Orman Teşkilatı başta olmak üzere Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam ediyor.

Şiddetli rüzgar, yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirirken AFAD'ın açıklamasına göre ülke genelinde yangınlara 4 bin 231 personelden oluşan ekipler, 45 hava aracı (helikopter ve uçak) ve 1.236 kara aracıyla havadan ve karadan müdahale ediyor.

ESKİŞEHİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi. Ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasına göre yüksek sıcaklıklar ve kuru hava koşulları yangın riskini artırdı.

Aşırı sıcaklar ve rüzgarın yangınların yayılmasını tetiklerken söndürülmesini de zorlaştırıyor.

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR?

Şu ana kadar Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir, Eskişehir ve Karabük’te yangınlar devam ediyor. Toplam 10 ayrı noktada mücadele sürerken İzmir Gaziemir ve Bilecik Gölpazarı’nda yangınlar kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.