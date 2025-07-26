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Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Antalya tamamen kontrol altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın üç ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muratpaşa’daki yangının tamamen, Manisa Akhisar’daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye genelinde yangınlar devam ederken bir haber de Antalya'dan gelmişti.

Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde 25 Temmuz sabahı başlayan orman yangınları yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, söz konusu yangına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Antalya tamamen kontrol altında - 1. Resim

YUMAKLI'DAN ANTALYA YANGININA İLİŞKİN SEVİNDİRİCİ HABER

Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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