Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Antalya tamamen kontrol altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 00:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 01:06 - Güncelleme:

Antalya'nın üç ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muratpaşa’daki yangının tamamen, Manisa Akhisar’daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye genelinde yangınlar devam ederken bir haber de Antalya'dan gelmişti. İlgili Haber Bakan Kurum'dan 'yangın bölgesi' açıklaması: 87 ağır hasarlı yapı tespit edildi 2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde 25 Temmuz sabahı başlayan orman yangınları yerleşim yerlerini de tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, söz konusu yangına ilişkin açıklama geldi. YUMAKLI'DAN ANTALYA YANGININA İLİŞKİN SEVİNDİRİCİ HABER Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş