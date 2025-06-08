Başkan’dan iyi haber bekleniyor! Ferdi Zeyrek için hastane önünde nöbet tutuluyor...

Bayramın ilk gününde evinde elektrik akımına kapılarak kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 70 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek için umutlu bekleyiş devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bayramın ilk günü akşam 23.30 sıralarında elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki evinde, havuz motorundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan 48 yaşındaki Zeyrek’in kalbi durdu. Sağlık ekipleri evde 20 dakika, hastanede 50 dakika yaptıkları kalp masajı ile Zeyrek’i hayata döndürdü. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeybek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu “Genel durumu kritik. Entübe edildi. Yapılması gereken bütün işlemler büyük bir başarıyla uygulanıyor. Nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji, beyin ve kalp damar cerrahları ekip hâlinde tedaviyi yürütüyor. Zeyrek’in herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmaması ve yaşının genç olması tedavisine olumlu yönde etki ediyor” dedi.

"ONU BİR KAYBETTİK, GERİ BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Hastaneye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Zeyrek’in ailesi 112’yi aradıktan 5 dakika sonra ambulans geliyor. Doğru müdahale ile beynine oksijen gidiyor. Beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığı daha sonra belirlenecek. Durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖZEL’E TELEFON

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel’i telefonla arayarak, Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti..