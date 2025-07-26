Hayalet 90 metre derinliğe nüfuz etti! ABD’nin sığınak delici bombalarını geride bıraktı

Türk savunma sanayii, İran’ın nükleer tesislerine hayalet uçak B-2’lerle “sığınak delici” bombalar bırakan ABD savunma sanayiini geçti. 6 tonluk muadillerini 1 ton ağırlığı ile geride bırakan Hayalet Nüfuz Edici Bomba (NEB) yerin 90 metre derinliğine ulaştı.

YEŞİM ERASLAN İSTANBUL - Bu sene 17’ncisi düzenlenen IDEF’e ilk kez katılarak stant açan Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi, tüm çalışmalarını ve test aşamalarını büyük bir gizlilikle yürüttüğü Hayalet’i gün yüzüne çıkardı. Edinilen bilgiye göre, ürünün kalifikasyonu ve sertifikasyonu tamamlandı. Envantere giren ürün bu sene seri üretim bandına da çıktı.

NÜKLEER SANTRALLERDEKİ BETONLAR BAZ ALINDI

Önce sabit bir ray sisteminden hızlandırılmış bir ray sistemine alınan ürünün ne kadar kalınlıkta bir beton bloku delebileceği denendi. Aşama aşama devam eden testlerde Hayalet, 7 metrelik bir beton bloku deldi. Ulusal sistemlerde test betonlarının en dayanıklı betonu olarak kabul edilen “C35 beton” kullanılıyor. Ancak MSB AR-GE standardı bir üst seviyeye çıkarak testlerde çelik beton olarak bilinen ve nükleer santrallerde kullanılan C50 betonları kullandı. Bu betonun içine daha güçlü olması için 25 milimetre nervürlü çelik örgü sistemi yerleştirildi. Amaç ise bombanın ne kadar bir derinliği nüfuz edebileceğinin ölçülmesiydi.

UÇAKTAN ADAYA BIRAKILDI

Özel olarak üretilen betonları delip geçen nüfuz edici bomba, tek kabuktan oluşuyor. Yapılan delme testleri sırasında gövde, ağır darbelere rağmen herhangi bir deformasyon göstermeden test alanından çıkarıldı. Bu da mühimmatın dayanıklılığını ve yapısal bütünlüğünü kanıtladı. 6 tonluk muadillerine göre 1 ton ağırlığında olan Hayalet için son olarak Türkiye’nin adalarında özel bir test yapıldı. Delme testlerinin ardından mühimmat, içindeki yerli üretim kimyasal patlayıcı dolgu ile donatıldı ve bir adaya bırakıldı. Yapılan testte mühimmat, 90 metre derinliğe nüfuz etti ve 160 metre yatay etki oluşturarak infilak etti. Elde edilen veriler, adanın arka kısımlarında dahi parçaların denize ulaştığını ve su yüzeyinden hava çıkışlarının gözlemlendiğini ortaya koydu.

Bombanın içinde kullanılan dolgu malzemesi ve kimyasal patlayıcılar da MSB AR-GE tarafından üretiliyor. ABD ordusunun B-52 uçaklarıyla taşıdığı 6 tonluk mühimmatlara kıyasla Hayalet, yaklaşık 1 ton ağırlığıyla, daha derin nüfuz kabiliyeti sergiliyor.

TSK envanterinde ABD yapımı nüfuz edici bombalar da bulunuyor. Bunların 1,8 - 2,4 metre delme kapasitesine karşılık Hayalet, 7 metre etki kapasitesine sahip.

YER ALTI MAĞARALARINI VURACAK

Hayalet, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere çeşitli hava platformlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Özellikle dağlık arazilerdeki, yer altı mağaraları, kayalıklar, depolar, gizli kalmış ve kuvvetlendirilmiş alanlardaki yerleri vurmak için üretilen ve şimdilik F-16’lardan atılan Hayalet, uygun kitlerle KAAN’da da kullanabilecek.

IDEF DÜNYA MARKASI OLDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Asya, Avrupa ve Amerika’dan firmaların bulunduğunu belirterek “IDEF artık bir dünya markası hâline geldi” dedi. Bolat, geçen yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştıklarını belirterek “Bu yıl 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız. Savunma sanayi alanında 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

KAAN'IN İLK TESLİMATI 2029 BAŞINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî olarak üretilen Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projesi olan KAAN’ın geliştirme ve test uçuşları devam ediyor. KAAN’ın nisan ayında birinci prototipi, üç ay sonra da ikinci prototipi uçacak. Şu an 3 tane prototip bulunduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu “Bir tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız. İnşallah da 2028-2029 bandında da Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatlarımıza başlayacağız” dedi.