IDEF 2025 ne zaman halka açık olacak? Fuar, 27 Temmuz'da sona erecek

17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Peki, 44 ülkeden 400'ün üzerinde firmanın katıldığı IDEF 2025 ne zaman halka açık olacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025), 22 Temmuz 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Ziyaretçilerini 27 Temmuz'a kadar ağırlayacak IDEF 2025 ne zaman halka açık olacak konusu kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

IDEF 2025 NE ZAMAN HALKA AÇIK OLACAK?

IDEF 2025 fuar takvimine göre, ilk gün 22 Temmuz tarihinde ziyaretçilere kapalıydı. Devam eden üç günde (23-25 Temmuz) yalnızca profesyonel ziyaretçilere, yani savunma sanayi şirket temsilcileri, askeri yetkililer ve sektör uzmanlarına açık.

Takvimde 26-27 Temmuz 2025 Cumartesi ve Pazar günleri tüm ziyaretçilere açık olarak işaretlendiği görüldü. Bu tarihlerde genç mühendisler, girişimciler ve savunma teknolojisine ilgi duyan profesyoneller fuarı ziyaret edebilecek. Fuara katılmak için IDEF ön kayıt formunun doldurulması gerekiyor.

IDEF 2025 NE ZAMAN SONA ERECEK?

IDEF 2025, 22 Temmuz 2025 Salı günü başlayarak 27 Temmuz 2025 Pazar günü sona erecek; toplam 6 gün sürecek olan fuar, önceki yıllara göre 2 gün daha uzun bir programla düzenleniyor.

IDEF 2025'E NASIL GİDİLİR?

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IDEF'e Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu, Marmaray, Metrobüs veya İETT otobüsleriyle “Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi” durağında inerek ulaşılabilir. Özel araçla E5, TEM veya Sahil Yolu kullanılabilir.