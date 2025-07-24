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IDEF 2025’te güçlü işbirliği! Roketsan ile Türksat arasında protokol imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Roketsan, Türksat, İş Birliği, Savunma Sanayii, Milli Teknoloji, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Roketsan ile Türksat arasında gerçekleştirilen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çok sayıda protokole ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ROKETSAN ÜRETECEK TÜRKSAT FIRLATACAK

Bu çerçevede Roketsan ve Türksat arasında gerçekleşen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imzaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törende, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından atıldı.

IDEF 2025’te güçlü işbirliği! Roketsan ile Türksat arasında protokolü imzalandı - 1. Resim

Toplantıda verilen bilgiye göre, protokol, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler üretilmesini, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak AR-GE projelerinin yapılmasını, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılmasını ayrıca Milli Uzay Programı hedefleri ile uyumlu etkinliklerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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