Zıplıyor, takla atıyor, selam veriyor... IDEF'e damgalarını vurdular

IDEF'te sergilenen dört ayaklı insansız kara aracı olan robot köpekler, hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam veriyor. Robot köpeklere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) robot köpek olarak bilinen dört bacaklı insansız kara araçlarını sergiledi.

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Robot köpekler, modern savaş alanlarının ve operasyonel görevlerin karmaşıklığına cevap olarak geliştirilirken, zorlu arazi şartlarına uyum sağlama kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojisiyle, hem askeri hem de sivil operasyonlarda öne çıkıyor. Kumanda ile kontrol edilen robot köpekler hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam verirken, fuara gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Savunma Sistemleri Direktörü Hikmet Özge Bacak, yaptığı açıklamada, dört bacaklı robotların dikkat çektiğini söyledi. Dört ayaklı robotun bir küçük bir de büyük versiyonu olduğunu ifade eden Bacak, "Bizim BİTES olarak ana amacımız, son kullanıcılarımızın, kuvvetimizin ya da sivil kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre bunlar üzerine faydalı yükler, kamera gibi başka türlü faydalı yükler de olabiliyor bunlar. Bunları entegre ederek bunları yüzde 100 BİTES yazılımıyla son kullanıcılarımıza teslim etmek.

Hareket kabiliyetleri çok yüksek. Sadece düz yolda yürümek değil, yumuşak zeminlerde, kaygan zeminlerde de yürüme kabiliyetleri bulunmakta. Ayrıca modeline göre takla atma kabiliyeti bulunuyor. Merdiven çıkabilme kabiliyeti bulunuyor. Dolayısıyla insan gönderilmesi istenmeyen yerlere bu robotların erişimi kolaylık sağladığı için bu tür görevlerde robotlarımız kolaylıkla görev yapabilmekteler" dedi.

Robot köpekler, devriye, keşif, arama kurtarma, saldırı, veri toplama gibi görevlerde kullanılabilirken, tek şarjla 4 saatlik kullanım ve 25 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Yapay zeka ile denge sağlama, saldırılara karşı dört ayağı üzerinde kalabilme, zorlu arazi şartlarına uyum gibi özellikleri bulunan robot köpekler, otonom hareket, engel tanıma, alan haritalama, rota planlama yapabiliyor.