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IDEF 2025’te diplomasi rüzgarı! Türkiye ve Arnavutluk arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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IDEF 2025’te diplomasi rüzgarı! Türkiye ve Arnavutluk arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye, Arnavutluk, Savunma Sanayi Fuarı, Nakdi Yardım, Balkanlar, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ile Arnavutluk, savunma alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye ve Arnavutluk, savunma alanındaki iş birliklerini güçlendirmek üzere önemli bir adım attı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, mevcut nakdi yardım protokolünde değişiklik öngören yeni bir belgeye imza attı.

IDEF 2025’te diplomasi rüzgarı! Türkiye ve Arnavutluk arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı - 1. Resim

İKİ ÜLKE ARASINDA NAKDİ YARDIM PROTOKOLÜ

Bakanlar, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için düzenlenen törene birlikte katıldı.

Protokol, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini daha ileri taşımayı ve Balkanlar'daki stratejik iş birliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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