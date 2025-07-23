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Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye&#039;nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025&#039;te duyuruldu!
Hava Savunma, ASELSAN, ROKETSAN, Yapay Zeka, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye savunma sanayiindeki yerli ve milli adımlarına bir yenisini daha ekleyerek çok katmanlı hava savunma mimarisi “Çelik Kubbe”yi tam kapasiteyle devreye aldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 2025 İDEF Savunma Sanayii Fuarı’nda yaptığı açıklamalarla birlikte sistemin tüm bileşenleriyle sahada görev yaptığı resmen duyuruldu.

Türk savunma şirketlerinin ortak vizyonuyla geliştirilen entegre hava savunma sistemi ülkenin hava sahasını modern ve ileri teknolojiyle çevreleyerek tehditlere karşı yüksek güvenlik sağlıyor. Peki, Çelik Kubbe aktif mi, Çelik Kubbe özellikleri nedir?

Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu! - 1. Resim

ÇELİK KUBBE AKTİF Mİ?

Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemleri alanındaki en kapsamlı projelerinden biri olan “Çelik Kubbe” 2025 yılı itibarıyla tamamen aktif hale getirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açıklamalarına göre, sistemin kritik bileşenleri sahada kullanıma alınmış durumda ve seri üretim süreçleri tamamlanarak konuşlandırmalar hızla devam ediyor.

Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu! - 2. Resim

Yapay zeka destekli yapısıyla tehditlere karşı gerçek zamanlı müdahale yeteneği kazandırılan Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava sahasında tam entegre savunma sağlayan çok katmanlı bir yapı sunuyor. 2024 yılında onaylanan stratejik proje, 2025’te kademeli olarak hayata geçirilerek şu an fiilen aktif olarak görev yapmakta.

Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu! - 3. Resim

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Çelik Kubbe ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi’nin ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen çok katmanlı bir hava savunma mimarisi.

Çelik Kubbe sistemi radarlar, elektro-optik sensörler, füze sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve elektronik harp yeteneklerini tek bir yapay zeka destekli platformda birleştiriyor.

Çelik Kubbe’nin beyni olan HAKİM Komuta Kontrol Sistemi, tüm radar ve izleme verilerini analiz ederek tehditleri anlık olarak belirliyor ve buna uygun savunma stratejileri geliştiriyor.

Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu! - 4. Resim

Alçak irtifada KORKUT, orta menzilde HİSAR A+ ve O+, uzun menzilde ise SİPER sistemleri görev yapıyor.

Ayrıca İHTAR, GÖKBERK ve ŞAHİN gibi sistemler ile elektromanyetik spektrumda İHA ve dronlara karşı elektronik koruma da sağlanıyor. Komuta merkezleri ve şifreli haberleşme altyapıları sayesinde tüm bileşenler koordineli bir şekilde çalışabiliyor.

Çelik Kubbe aktif mi, özellikleri nedir? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi detayları IDEF 2025'te duyuruldu! - 5. Resim

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye artık kendi geliştirdiği hava savunma sistemlerine sahip. Çelik Kubbe bu alandaki en gelişmiş ve kapsamlı yerli savunma platformu olarak aktif hizmet veriyor.

KORKUT, HİSAR ve SİPER gibi katmanlı hava savunma sistemleri, farklı irtifalarda ve menzillerde etkili koruma sunarken; İHTAR gibi sistemler de İHA tehditlerine karşı elektromanyetik alanda savunmayı destekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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