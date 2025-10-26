Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı! İHA saldırılarında 3 kişi öldü, yaralılar var

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde soykırım düzenleyen İsrail'in, ateşkese rağmen bölgedeki saldırganlığı sürüyor. Lübnan'da çeşitli noktalara İHA'lı saldırı gerçekleştiren işgalci ordusu, 3 sivilin hayatını kaybetmesine, 2'sinin yaralanmasına neden oldu.

İşgalci İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığı sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur vilayetine bağlı Nakura beldesinin girişinde bir aracın İsrail'e ait İHA tarafından hedef alınması sonucu 1 kişi öldü.

Ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesinde de bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Baalbek vilayetini gösteren Lübnan haritası (Al Jazeera)

BAALBEK'E İHA'LI SALDIRI

Akşam saatlerinde, Baalbek'e bağlı Üst Hafir köyüne düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ise bir kişi, savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor.

İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AFP

