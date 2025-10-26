Rusya'dan ABD'ye diyalog uyarısı! "Yanlış bilgi yaymaya karşı tetikteyiz"

Rusya’nın üst düzey ekonomik müzakerecisi, Washington’un Moskova’nın petrol şirketlerine yaptırım uygulamasının ardından ABD yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere ülkeye yaptığı ziyarette, ABD ile diyaloğu engellemeye yönelik "devasa çabaları" eleştirdi.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ ÖNCESİ MOSKOVA'DAN KRİTİK MESAJ

Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e ve onun Ukrayna savaşında ateşkes kabul etmemesine yönelik artan hayal kırıklığı ifade etmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Putin’in ekonomik elçisi Dmitriev, Cuma günü ABD’ye gelerek, Moskova’nın ABD ile "yapıcı diyaloğa bağlı" olduğunu belirtti.

Dmitriev, Telegram’a yüklenen bir videoda, "Rusya ve ABD arasında herhangi bir diyaloğu bozmak ve yanlış bilgi yaymak için devasa çabalar görüyoruz" dedi.

Rusya’ya yakın bir kaynak, Dmitriev’in Cuma ve Cumartesi günleri Trump yönetimi yetkilileriyle görüştüğünü söyledi; görüşmelerin Pazar günü devam etmesi bekleniyordu.

Haftanın başında Trump, Budapeşte’de Putin ile görüşmeleri iptal ederek, "boşa geçen" bir toplantı istemediğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ultrahang adlı Macar YouTube kanalına verdiği röportajda, Washington’un Pazartesi günü yapılan telefon görüşmesinden bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında “hiçbir yeni toplantı veya görüşme” önermediğini söyledi.

Lavrov, "Konuya ben değinmedim çünkü tüm girişim ABD tarafından geliyordu. Amerikan tarafı uygun hissettiğinde biz de hazır oluruz" dedi. Liderler zirvesi sorulduğunda ise, "Süreç başlatanlara bağlı" cevabını verdi.

Kremlin elçisi Dmitriev, Florida’dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Anna Paulina Luna ile görüştü.

Dmitriev, Pazar günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Luna’nın "ABD Kongre üyeleri ile Rus Duma arasında parlamenter diyaloğu teşvik etmek amacıyla bir toplantı düzenlediğini" belirtti.

Telegram’daki videoda, eski Goldman Sachs bankeri ve Stanford mezunu olan Dmitriev, böyle bir toplantının "yakın gelecekte" gerçekleştirileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna’da ateşkes çağrılarını sürekli reddediyor. Ukrayna yetkililerine göre, son gece Kyiv’e düzenlenen saldırıda üç kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı.