Rum yönetimi Rusya için casusluk yapmış! NATO’ya sızan skandal

DIŞ HABERLER—Gazze’deki soykırım sürerken, Batı’nın “demokrasi adası” diye koruyup kolladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) perde arkasında Rusya’yla işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

Batı’nın İsrail’e lojistik destek sağlamak için Kıbrıs’ı askeri üs gibi kullanması, aynı dönemde Rumların Moskova adına NATO’yu gözetleyen bir paravan şirkete ev sahipliği yapmasıyla büyük bir skandala dönüştü.

İlgili Haber ABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemde

NATO'yu ayağa kaldıran sızıntılara göre, Rusya Güney Kıbrıs’ta kurulan paravan bir şirket üzerinden NATO’yu gözetlemiş.

Üstelik, bu şirketin faaliyetlerinden Rum yönetiminin haberdar olduğu iddia edildi.

RUSYA'NIN ARKTİK'TEKİ CASUS AĞI GÜNEY KIBRIS'TAN BESLENDİ

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), The Washington Post ve Avrupa’daki birçok medya kuruluşunun ortak araştırmasına göre, Rusya “Harmony” adı verilen gizli bir denizaltı gözetleme sistemi kurdu.

İfşa edilen belgelere göre sistemin Batı menşeli parçaları, Limasol merkezli Mostrello Commercial Ltd. adlı Kıbrıs şirketi üzerinden temin edildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine aldığı Mostrello’nun, “Rus bayraklı deniz misyon gemilerine sahip olduğu” ve Rusya Savunma Bakanlığı’yla bağlantılı UPT şirketinin paravanı olarak kullanıldığı belirlendi.

ŞİRKETİN ADRESİ: LİMASOL'UN GÖBEĞİ

Kıbrıs Şirketler Sicili’ne göre Mostrello, Limasol’da 155 Arch. Makarios III Avenue, Proteas Tower, 5. Kat, 3026 adresinde kayıtlı.

Ancak uluslararası gazeteciler bu sonbaharda ofisi ziyaret ettiğinde, binanın terk edilmiş durumda olduğu görüldü.

RUSYA, GÜNEY KIBRIS SAYESİNDE NATO DENİZALTILARINI GÖZETLEDİ

ICIJ’in “Russian Secrets” adlı soruşturmasına göre Harmony ağı, Kuzey Kutbu’nda NATO denizaltılarını tespit etmek için deniz tabanına yerleştirilmiş sensörlerden oluşuyor.

Sızdırılan belgelere göre sistemin sağladığı veriler, Rusya’nın nükleer denizaltı üslerini korumak ve Batı’nın deniz hakimiyetine meydan okumak için kullanıldı.

RUM YÖNETİMİ SESSİZ

Raporlara göre, Mostrello’nun faaliyetlerinden Kıbrıs Rum yönetiminin haberdar olduğu, buna rağmen Moskova’ya yönelik hiçbir işlem yapılmadığı kaydedildi.

Türkiye’yi sürekli “Rusya ile işbirliği” yapmakla suçlayan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Moskova bağlantılı casusluk ağı karşısındaki sessizliği uluslararası basında çifte standart ve ikiyüzlülük örneği olarak değerlendirilmeye başladı.

RUSYA'NIN BALTIK DENİZİ'NDEKİ GİZLİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Aynı Rus sualtı casusluk biriminin, Baltık Denizi’nde 1994 yılında batan MS Estonia feribotunun enkazını istihbarat üssüne dönüştürdüğü iddia edildi. NATO kaynaklarına göre, Rusya bu bölgede askeri sensörler ve navigasyon cihazları yerleştirerek Batı savaş gemilerinin hareketlerini izliyor.

Estonya ve Finlandiya, Moskova’nın olağandışı deniz faaliyetlerini yakından izlediklerini doğruladı. Ancak resmi dalış yasağı nedeniyle Rusya’nın bölgede “rahatça” faaliyet yürüttüğü paylaşıldı.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı GUGI adlı gizli deniz araştırma biriminin, casusluk ve sabotaj operasyonlarından sorumlu olduğu tespit edildi.

GUGI filosunda yer alan Yantar gemisinin, NATO ülkeleri tarafından “Rusya’nın en tehlikeli casus gemisi” olarak tanımlanmakta.

AB'NİN PEGA RAPORUNDA TÜRKİYE UYARISI

PEGA raporuna göre, Güney Kıbrıs hükümeti kuralları gevşek uygulayarak siyasi, güvenlik ve gözetim endüstrileri arasında çıkar ilişkisi kuruyor. Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs’tan casus yazılımlar için verilen tüm ihracat lisanslarını gözden geçirmesini istemişti.

Raporda ayrıca “Kıbrıs Rusya, Türkiye ve ABD için de önemli bir stratejik ilgi alanıdır” ifadelerine yer verilmiş.

İSRAİLLİ NSO GROUP VE WİSPEAR BAĞLANTISI DA VAR

Kıbrıs merkezli şirketlerin yalnızca Rusya değil, İsrail merkezli casus yazılım üreticileriyle de yakın bağları bulunuyor.

Pegasus yazılımının üreticisi NSO Group, ihracat lisanslarını Kıbrıs ve Bulgaristan üzerinden aldı.

Kıbrıs’ta kayıtlı WiSpear adlı başka bir şirketin ise 2019’da 9 milyon dolarlık “casus minibüs” skandalına karıştığı ortaya çıkmıştı. Minibüs, 500 metre menzildeki telefonları izleyip konuşmaları dinleyebiliyordu.

Kıbrıs veri komiserliği, kullanıcıların bilgisi dışında veri topladığı gerekçesiyle şirkete 925 bin avro ceza vermişti.