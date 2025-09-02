Yunanistan kılıf aradı, Rumlar gerçeği söyledi: Türkiye engelledi!

Yunanistan’da artan kamuoyu baskısı, Atina hükümetini köşeye sıkıştırdı.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin özel haberine göre, Doğu Akdeniz’i Avrupa’ya bağlaması planlanan Büyük Deniz Enterkonektörü (GSI) projesi, Ankara’nın kesin ve kararlı itirazları sonrası Atina ve Lefkoşa’yı geri adım atmaya zorladı.

Türkiye, söz konusu hattı kendi kıta sahanlığını ihlal eden bir girişim olarak tanımlayarak denizde fiili karşılık verme sinyali vermişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise projeyi Avrupa Birliği’ne taşıyarak Türkiye’yi şikâyet etti. Ancak yaklaşık 800 milyon Euro fon sağlamış olan AB bile, artan gerilim ve Türkiye’nin askeri-diplomatik baskısı nedeniyle projeyi rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Yunanlı gazetecilerin karşısında soğuk terler döken Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, tartışmalara “kılıf” olacak yeni bir açıklama yaptı.

Action 24 televizyonuna konuşan Gerapetritis, denizaltı kablo çalışmalarının “Türkiye yüzünden değil, program gereği durduğunu” öne sürdü.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Gerapetritis, Başbakan Kyriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme için henüz net tarih belirlenmediğini, ancak iki liderin 22-26 Eylül tarihlerinde New York’taki BM Genel Kurulu’nda bir araya gelebileceğini söyledi.

Bakan, bu görüşmenin “sadece törensel bir temas” olmayacağını belirterek, Atina’nın diyalog yoluyla uzun süredir devam eden gerilimleri azaltmayı umduğunu dile getirdi.

RUM YÖNETİMİ: MİLYARLAR ÇÖPE GİTTİ

Yunanistan’ın “kılıf bulma” açıklamaları duvara tosladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sert çıkışı Atina’yı zor durumda bıraktı. Rum yetkililer, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı hamleleri nedeniyle enerji projelerinin çöktüğünü itiraf ederek, faturayı Yunanistan’a kesti.

RUM YÖNETİMİ YUNANİSTAN'I TOPA TUTTU

Kathimerini gazetesine konuşan Rum yetkililer, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nı Türkiye’nin net itirazları karşısında sessiz kalmak ve projeyi sürükleyici bir takvim sunamamakla suçladı.

Kathimerini'ye göre Rum tarafı, "Türkiye deniz dibi araştırmalarını durdurdu, biz de birbirimizi oyalıyoruz" diyerek Atina’ya sert çıktı.

"İki ülke küçük detaylarla uğraşırken, odadaki fili yani Türkiye’nin veto gücünü görmezden geldiler" diyen Rum yetkililer, Avrupa Birliği'nden açık ve net bir pozisyon beklediklerini de vurguladı.

ATİNA'NIN DİPLOMATİK ZAFİYETİ ELEŞTİRİLDİ

Gazetede yer alan bir yorumda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik sürecin etkisizliği eleştirildi. Rum yetkililer, Atina’yı hükümetler arası anlaşma görüşmelerinde enerji projesini önemsizleştirmekle suçlayarak, Türkiye’nin baskısı karşısında geri adım attığını ima etti.

"YUNANİSTAN FARKLI BİR DIŞ POLİTİKAYA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Öte yandan yine Kathimerini'de Nicholas Economides imzalı bir makalede, Yunanistan'ın dış politikasının ciddi şekilde eleştirildiği dikkat çekti.

Economides yazısında, Türkiye’yi “yayılmacı” olarak nitelendirirken Yunanistan hükümetini “radarın altında uçmakla” suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’ın sessiz kalması veya Türkiye ile ilişkilerde sorun olmadığını ilan etmesi felakettir. Yunan hükümeti ABD yönetimiyle doğru teması bile kuramıyor. Diplomatik kadrolarının uyanması gerekiyor."

Economides ayrıca Yunanistan’ın MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) tanımlamasını yapmaması, ABD ve AB'de güçlü bir lobi kuramaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı stratejik adımlar karşısında pasif kalmasını "trajik" bir hata olarak değerlendirdi.

"OLDUBİTTİLERE İZİN YOK"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ve haklarını sonuna kadar savunacağını vurgulayarak, "Oldubittilere asla izin verilmeyecek" mesajını yinelemişti.

ELEKTRA SAHASINDA HAYAL KIRIKLIĞI

Rum medyasına yansıyan bir diğer gelişmede ise, 5. parseldeki Elektra bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarının beklentileri karşılamadığı bildirildi. Yapılan sondajda doğalgaz bulunduğu, ancak pazarlanabilir düzeyde olmadığı belirtildi. Rapora göre, "büyük umutlarla başlatılan çalışmalar hayal kırıklığı getirdi.

AB DESTEKLİ PROJE: 800 MİLYON EURO'LUK KATKI

Kıbrıs–Yunanistan–İsrail elektrik bağlantısı olan “Great Seas Interconnector (GSI)” projesi için Avrupa Birliği yaklaşık 800 milyon Euro fon sağlamış durumda.