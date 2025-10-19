Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Senegalli futbolcuya büyük tuzak! İnsan kaçakçıları fidye için öldürdü

Senegalli futbolcuya büyük tuzak! İnsan kaçakçıları fidye için öldürdü

Senegalli futbolcu Cheikh Toure profesyonel takıma seçileceği vaadiyle Fas’a götürüleceğini sanıp Gana’da fidye için rehin alındı. Ailesi fidyeyi ödeyemeyince Toure, kaçakçılar tarafından öldürüldü.

Futbol hayali kabusa dönüştü… Senegalli genç futbolcu Cheikh Toure, profesyonel takıma transfer vaadiyle kandırılıp insan kaçakçılarının eline düştü.

Kendisini Fas'a götürerek futbolcu seçmelerine dahil edeceğini ve profesyonel bir takıma katacağını söyleyen insan kaçakçılarına inanan Toure, hiç beklemediği bir durumun içinde kaldı.

GANA'YA GÖTÜRÜP FİDYE İSTEDİLER

NTV'nin haberine göre insan kaçakçıları, Cheikh Toure'yi Fas yerine Gana'ya götürdü ve Senegalli futbolcunun ailesinden fidye istedi.

GENÇ FUTBOLCUYU ÖLDÜRDÜLER

Genç futbolcunun ailesi, Toure'yi Gana'ya kaçıran grubun fidye talebini yerine getiremedi.

Cheikh Toure, fidye talebinin yerine getirilememesinin ardından insan kaçakçılığı yapan ekip tarafından öldürüldü.

Gana ve Senegalli yetkililerin, yaşanan trajik olay sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

