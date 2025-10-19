Nvidia'nın dev yatırımları hisseleri uçuşa geçirdi! 100 milyar dolarlık anlaşma

NVIDIA, OpenAI’ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve veri merkezi çipleri sağlayacağını duyurdu.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre anlaşma, küresel yapay zekâ yarışındaki en yüksek profilli iki oyuncu arasında bir iş birliğini işaret ediyor.

NVIDIA'DAN OPENAI'YE 100 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Söz konusu hamle, gelişmiş yapay zekâ sistemleri geliştiren teknoloji devlerinin ilgi alanlarının giderek kesiştiğini ortaya koyuyor.

Anlaşma, çip üreticisi NVIDIA’ya, halihazırda önemli bir müşterisi olan OpenAI’de mali bir pay sağlarken, OpenAI’ye de rekabetin giderek kızıştığı piyasada liderliğini sürdürmesi için gerekli nakit ve ileri teknoloji çiplere erişim imkânı tanıyor. Ancak her iki şirketin rakipleri, bu ortaklığın rekabeti zayıflatabileceği endişesini taşıyor.

OPENAI İÇİN 10 GİGAVATLIK NVIDIA SİSTEMİ KURULUYOR

OpenAI’ye yakın bir kaynağa göre, anlaşma iki ayrı ancak birbirine bağlı işlem içeriyor. NVIDIA, anlaşma kesinleştiğinde oy hakkı olmayan hisseler karşılığında OpenAI’ye yatırım yapacak, OpenAI de bu nakit ile NVIDIA’nın çiplerini satın alacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yaptığı açıklamada, “Her şey hesaplama kapasitesiyle başlıyor. Hesaplama altyapısı, geleceğin ekonomisinin temeli olacak ve NVIDIA ile birlikte inşa ettiklerimizi hem yeni yapay zekâ atılımları oluşturmak hem de bunları insanlara ve işletmelere ölçekli olarak sunmak için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İki şirket, OpenAI için en az 10 gigavatlık NVIDIA sistemi konuşlandırmayı hedeflediklerini ve önümüzdeki haftalarda ortaklığın detaylarını netleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Bu güç miktarı, 8 milyondan fazla Amerikan hane halkının enerji ihtiyacına denk geliyor.

Duyurunun ardından NVIDIA hisseleri %4,4 yükselerek rekor intraday seviyeye, veri merkezi üreticisi Oracle (ORCL.N) hisseleri ise yaklaşık %6 değer kazandı. Oracle, OpenAI, SoftBank (9434.T) ve Microsoft (MSFT.O) ile birlikte, dünya genelinde dev AI veri merkezleri kurmayı amaçlayan Stargate projesi üzerinde çalışıyor; projenin değeri 500 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında, iki taraf OpenAI’nin NVIDIA sistemlerini satın alması için kesin bir anlaşmaya vardığında, NVIDIA başlangıçta 10 milyar dolarlık yatırım yapacak. OpenAI’nin en son değerlemesi 500 milyar dolar olarak bildirildi.

NVIDIA, donanımı 2026’nın ikinci yarısında teslim etmeye başlayacak ve ilk gigavatlık hesaplama gücü, şirketin Vera Rubin adlı yeni platformunda kullanılacak.

OPENAI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRECEK, NVIDIA ÇİP TEKELİNİ PEKİŞTİRECEK

Analistler, anlaşmanın NVIDIA için olumlu olduğunu belirtirken, yatırımın bir kısmının çip alımları yoluyla tekrar şirkete dönüp dönmeyeceği konusunda endişeler de dile getirdi. Bernstein analisti Stacy Rasgon, “Bir yandan bu, OpenAI’nin iddialı hesaplama altyapısı hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olurken, diğer yandan bu ‘dairesel’ kaygıları da artıracaktır” dedi.

Google ve Amazon gibi şirketler de kendi yapay zekâ çiplerini geliştirme planları üzerinde çalışıyor; anlaşmanın OpenAI’nin bu planlarını veya Microsoft ile olan iş birliğini etkilemeyeceği bildirildi. OpenAI, Broadcom (AVGO.O) ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ile özel çipler geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu anlaşma, teknoloji devleri arasındaki son iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Microsoft, 2019’dan bu yana OpenAI’ye milyarlarca dolar yatırım yaptı; NVIDIA ise geçen hafta Intel ile AI çipleri üzerine iş birliğini duyurdu. NVIDIA ayrıca, bu ay başında Intel’e 5 milyar dolar yatırım yaptı ve Ekim 2024’te OpenAI’ye 6,6 milyar dolarlık finansman sağladı.

NVIDIA’nın bu son taahhüdünün ölçeği, rekabeti engelleme incelemelerine yol açabilir. ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, 2024 ortasında Microsoft, OpenAI ve NVIDIA’nın AI endüstrisindeki rolüne ilişkin potansiyel incelemeleri mümkün kılan bir anlaşmaya varmıştı. Ancak dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, rekabet konularında selefi Biden yönetimine kıyasla daha iş yanlısı bir yaklaşım benimsedi.

OpenAI ve ana destekçisi Microsoft, bu ayın başında, OpenAI’yi kâr amacı güden bir yapıya dönüştürme konusunda bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladıklarını duyurarak, hızla büyüyen şirketin yönetiminde ek değişikliklerin sinyalini vermiş oldu.

Antitröst avukatı Andre Barlow, “Anlaşma, NVIDIA ve OpenAI’nin ekonomik teşviklerini değiştirebilir; NVIDIA’nın çip tekeli ile OpenAI’nin yazılım liderliği birleşebilir. AMD gibi çip rakipleri veya OpenAI’nin model rakiplerinin ölçeklenmesini zorlaştırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Barlow, Trump yönetiminin AI büyümesini yavaşlatacak düzenleyici engelleri kaldırma yönünde pro-iş yaklaşımı benimsediğini de ekledi.