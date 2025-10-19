Beşiktaş'ta yeni divan başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.
Ahmet Ükrmezgil, Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde diğer 4 adayı geçmeyi başardı.
Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.
