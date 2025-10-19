Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta yeni divan başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni divan başkanı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta yeni divan başkanı belli oldu
Beşiktaş, Ahmet Ürkmezgil, Tevfik Yamantürk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Ahmet Ükrmezgil, Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde diğer 4 adayı geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nvidia'nın dev yatırımları hisseleri uçuşa geçirdi! 100 milyar dolarlık anlaşma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı - SporTedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabıFenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu: Tedesco'dan büyük sürpriz - SporFenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli olduArda Turan'a bir şok daha: Çifte kâbusu yaşadı - SporArda Turan'a bir şok daha: Çifte kâbusu yaşadıNevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi - SporNevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdiTFF'nin kararı tepki çekti: İlginç uygulama eleştiriye neden oldu - SporTFF'nin kararı tepki çekti: İlginç uygulamaToprak Razgatlıoğlu'ndan 'kaza' açıklaması: Hatasını biliyordu, 3-4 kez özür diledi - Spor"Hatasını biliyordu, 3-4 kez özür diledi"
Sonraki Haber Yükleniyor...