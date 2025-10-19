Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'e 300 bin TL'lik soru damga vurdu

Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'e 300 bin TL'lik soru damga vurdu

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Ağrı, Kars, Adıyaman ve Erzurum yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Şıklar arasında  Ağrı, Kars, Adıyaman ve Erzurum yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İL MERKEZİNİN RAKIMI EN YÜKSEK OLAN İLİ HANGİSİDİR?

Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Ağrı mı, Kars mı, Adıyaman mı, Erzurum mu?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Ağrı
B. Kars
C. Adıyaman
D. Erzurum

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "D" şıkkı Erzurum'dur.

