Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'e 300 bin TL'lik soru damga vurdu

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Türkiye'nin il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? Şıklar arasında Ağrı, Kars, Adıyaman ve Erzurum yer alıyor.

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Ağrı

B. Kars

C. Adıyaman

D. Erzurum

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "D" şıkkı Erzurum'dur.