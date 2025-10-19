Meteoroloji saat vererek uyardı! Kar, yağmur, fırtına… Hepsi birden geliyor
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmin raporu çıktı. Buna göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Ayrıca, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerine kar ve karla karışık yağmur geliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların Karadeniz kıyıları ve Sakarya'da kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19-20 Ekim 2025 tarihlerine yönelik hava durumu tahmin raporu açıklandı.
Raporda, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği belirtildi.
Akşam saatleri itibarıyla etkili olacağı belirtilen yağışların Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus görüleceği aktarıldı.
Hava sıcaklıklarının ise ülkenin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.
METEOROLOJİ'DEN İL İL, BÖLGE BÖLGE SON TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-20 Ekim 2025 tarihlerine dair hazırladığı il il, bölge bölge son hava durumu tahminleri ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya’nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyılarında (Sinop hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu