Milan-Fiorentina maçı nerede izlenir, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı!

Milan-Fiorentina maçı nerede izlenir, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı!
İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Milan ile Fiorentina arasında oynanacak. Milan-Fiorentina maçı nerede izlenir, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Milan-Fiorentina maçı için heyecanlı bekleyiş başladı! Ev sahibi Milan, bu sezon Serie A’da istikrarlı bir performans sergileyerek zirve takibini sürdürüyor. Geride kalan 6 haftada 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar iddialı bir çıkış peşinde.

MİLAN-FİORENTİNA MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, haftanın dikkat çeken mücadelesi Milan ile Fiorentina arasında oynanacak.

San Siro Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLAN-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milan-Fiorentina maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

MİLAN-FİORENTİNA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão

Fiorentina: De Gea, Pongračić, Marí, Ranieri, Dodô, Mandragora, Caviglia, Fazzini, Gosens, Guðmundsson, Piccoli

