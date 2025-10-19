Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Getafe - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? Maç kadrosu gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya La Liga’da 9. hafta heyecanı Getafe - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Getafe - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da netleşmeye başladı.

Getafe - Real Madrid maçı için geri sayım başladı! Ligde 21 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid galip gelmeleri halinde lider Barcelona’yı geçerek zirveye yerleşme fırsatı yakalayacak. 11 puanla 11. sırada yer alan Getafe ise güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

GETAFE - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da Getafe - Real Madrid maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak. Alfonso Pérez Kolezyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Xabi Alonso’nun ilk 11 tercihi olmaya devam ediyor. Takım içindeki rotasyonda giderek daha fazla süre alan milli futbolcumuzun Getafe deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. 

GETAFE - REAL MADRID MUHTEMEL 11’LER

Getafe: Soria, Femenia, Iglesias, Duarte, Abqar, Rico, Arambarri, Milla, Martin, Liso, Mayoral

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

