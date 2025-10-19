Organize İşler dizisi ne zaman başlayacak? Yayın platformu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Organize İşler dizisi ne zaman başlayacak gündeme geldi. 2005 yapımı Organize İşler filminin devamı niteliğindeki Karun Hazinesi dizisi, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle Netflix platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapım, suç ve komedi unsurlarını birleştiriyor.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyuncu kadrosunun geçişi görülürken dizinin yakında yayınlanacağı belirtildi. 2025 yılının son çeyreği veya 2026 yılının ilk aylarında yayına girmesi bekleniyor.

Yapım, 2023'te Disney+ için hazırlanmış ancak platformun yerli içerik alımını durdurmasıyla rafa kalkmıştı. Yeni platformla anlaşılmasının ardından çekimleri bu yaz tamamlandı. Orijinal ilk filmin 20. yıldönümüne denk getirilmesi öngörülüyor.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Organize İşler Karun Hazinesi dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Orijinal filmin 2005 ve 2019 versiyonları gibi, Karun Hazinesi de suç ve aile dinamiklerini işleyecek.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral, Selim Bayraktar, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay, Ersin Korkut ve Menderes Samancılar yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NE?

“Organize İşler: Karun Hazinesi”, İstanbul’un suç dolu arka sokaklarında geçen ve dolandırıcılık hikayelerini merkezine alan bir aksiyon-komedi dizisi olacak. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Asım Noyan ve ekibi, bu kez efsanevi bir hazine söylentisinin peşine düşüyor. Ancak her zamanki gibi planlar karmaşık hale geliyor ve işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dolandırıcılar birbirine oyun oynamaya başlıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan dizi, Organize İşler evrenini genişletirken hem eski karakterleri hem de yeni yüzleri bir araya getirdi. Mizah, aksiyon ve bol sürpriz içeren hikaye, İstanbul’un kaotik enerjisini ve “üçkâğıtçılığın” inceliklerini ekranlara taşımayı hedefliyor.