Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
CHP, Rüşvet, Yolsuzluk, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

TURGAY ERDEM YOĞUN BAKIMA ALINDI

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump’tan Zelenskiy’e enerji sözü! 'ABD, Avrupa’yı Rus gazına muhtaç bırakmayacak'Akdeniz’de kabus dolu 48 saat! Göçmenler iki gün boyunca yardım bekledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP Kocaeli kongresinde basın mensuplarına saldırı! - GündemCHP Kocaeli kongresinde basın mensuplarına saldırı!Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı, Adana ve Hatay'dan hissedildi - GündemOsmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiİmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak? Özgür Özel kritik soruya cevap verdi - Gündemİmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak?Gökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı - GündemBOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan tam isabetAK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz - Gündem"Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı! Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu - GündemCumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...