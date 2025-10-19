Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.
Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TURGAY ERDEM YOĞUN BAKIMA ALINDI
Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.
