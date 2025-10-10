Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi gözaltında!

CHP'li belediyelere yönelik devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları Bursa'ya da sıçradı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer eskiBelediye Başkanı Turgay Erdem , eşi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

Turgay Erdem

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA!

Yapılan yazılı açıklamaya göre, "Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama işlemleri sürerken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.