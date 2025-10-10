Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi gözaltında!

Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi gözaltında!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rüşvet, Yolsuzluk, Bursa, Nilüfer, Haber
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa’da Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşinin de aralarında bulunduğu 21 kişi rüşvet ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmada firari 2 şüpheli aranıyor

CHP'li belediyelere yönelik devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları Bursa'ya da sıçradı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer eskiBelediye Başkanı Turgay Erdem , eşi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

turgay erdem
Turgay Erdem

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA! 

Yapılan yazılı açıklamaya göre, "Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama işlemleri sürerken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Bursa'da yolsuzluk operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltında! - 2. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP Samandağ kongresinde yumruklar konuştu! Araya partililer girdiÜst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Öcalan bile umutsuzluğa kapılıyor" diyen Barzani terör örgütü PKK'ya seslendi: Bu riski alın - PolitikaBarzani'den PKK'ya net mesaj: Bu riski alınCHP'li Mudanya Belediyesi'nde sessiz sedasız kıyım! 112 futbol sahası büyüklüğündeki toprağı atıl deyip gözden çıkardılar - PolitikaCHP'li belediyede sessiz sedasız kıyım!AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir görevden affını istedi... - PolitikaAK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir affını istedi...Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler - PolitikaSözünü tutmayan belediyeye ders verdilerTBMM Başkanı Kurtulmuş: Keşke CHP de Genel Kurul'a gelseydi - PolitikaKurtulmuş: Keşke CHP de Genel Kurul'a gelseydiBakan Tunç CHP'nin boykot kararını eleştirdi: Milletimiz zamanı gelince cevabını verir - PolitikaCHP'nin boykot kararını eleştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...