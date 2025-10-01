Bakan Tunç CHP'nin boykot kararını eleştirdi: Milletimiz zamanı gelince cevabını verir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık tatilin ardından 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na başlıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na geleceğini belirterek, partilerinin Meclis açılışına katılmayacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CHP Liderini eleştiren Tunç, şu ifadeleri kullandı;

"DEMOKRASİDE MECLİSİ POTESTO ETMEK OLMAZ"

"Bunun değerlendirilecek bir tarafı yok, çok yanlış bir tavır. Maalesef ana muhalefet partisinin izlediği politika yanlış bir politika. Burası milli iradenin tecelligahı olan bir yer. Meclis'imiz yasamayı temsil ediyor. Devleti ayakta tutan üç sütundan birisi yasama, siz yasamanın ilk açılış günü 'Ben burada olmam' diyorsanız o zaman hem milletvekillerimize karşı bir saygısızlığınız var hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran gazi Meclis'e karşı bir saygısızlığınız söz konusu. Demokrasilerde bu olmaz, eleştiri olur, konuşma olur ama böyle bu şekilde Meclis'i protesto ederek bunu yaparsanız, milletimiz tarafından bunlar tasvip edilmez. Devleti ayakta tutan yasama, yargı, yürütme üç sütun. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı, o da millet tarafından seçiliyor ve sayın Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oyla ve kaç kere geldi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, demokrasi tarihinde en uzun süre, en yüksek katılımla başbakanlık yapan sonrasında da Cumhurbaşkanlığı halk oylaması ile birlikte seçilmiş ilk cumhurbaşkanı.

"MİLLETİMİZ EN GÜZEL ZAMANI CEVABI GELİNCE VERİR"

Meşruiyetini oradan buradan değil milletten alır sayın cumhurbaşkanımız. Sayın Özgür Özel'in bu şekildeki yorumları maalesef karalamaya yönelik. Milletimiz tarafından tasvip görmeyen beyanlardır. O nedenle zaten Cumhuriyet Halk Partisi millet tarafından iktidara getirilmiyor. Siz yüzde 52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanına 'meşruiyetini oradan buradan alıyor' derseniz bu milletimize çok büyük bir saygısızlıktır. Meclis'te parlamentoda hem Cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Meclis'e yönelik bu şekilde aldıkları karara milletimiz zamanı geldiğinde en güzel şekilde cevabı verecektir."

CHP'deki iç karışıklıklarla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Tunç; " Yargıya başvuranlar kim CHP'liler, delegeleri. Hem İstanbul il kongreleri ile ilgili, hem Ankara'daki genel kongreleri ile ilgili müracaatları kim yaptı. Bunu AK Partililer, yapmadı ki, Cumhurbaşkanımız yapmadı ki. Bunları kendi delegeleri yaptı. Hatay'dan gelen Belediye başkanları yaptı. Yargı da elbette ki bu davalara bakacak. Her şey açık, ihbar karşısında soruşturma derhal açılır. Dolayısı ile yargı görevini yapıyor. Yargıyı rahat bırakın, kararını verir, soruşturmalarını yapar sonrasında da varsa bir itirazınız bir üst mahkemeye sevk edebilirsiniz. Hak arama yolları sonuna kadar açık. Eleştiri sınırını aşan tehditkar cümleler, Cumhurbaşkanına yönelik protesto ve karalama kampanyaları, Meclis'e yönelik kararları... CHP yanlış bir yol izliyor. Yargı süreçlerini sabırla beklemesi gerekiyor. Yargının ne karar vereceği yönünde açıklama yapmamız mümkün değil. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor." dedi.