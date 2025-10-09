Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir görevden affını istedi...

AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir görevden affını istedi...

AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir görevden affını istedi...
AK Parti’nin Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. İsmail Cinbir paylaşımında kararının sebebini de açıkladı ve “İşlerimin yoğunluğu nedeniyle affımı talep etmiş bulunmaktayım” dedi.

AK Parti'nin Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, istifa ettiğini duyurdu. İsmail Cinbir'in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETTİM"

"2 Yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı affımı talep etmiş bulunuyorum. Bu kutlu yolculukta, omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir affını istedi... - 1. Resim

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Partimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam ettik, Makamlar mevkiler gelir geçer önemli olan millete hizmet aşkıdır biz bu minvalde davamızın sancağını zirvede tutmak için durmadan yorulmadan gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Görev yaptığım süre zarfında gönlünü kırdığım, rızasını alamadığım, beklentisini karşılayamadığım kim varsa herkesten helallik istiyorum. Yine bu süreçte şahsıma güvenen ve desteklerini esirgemeyen siyasi büyüklerime, birlikte yol yürüyüp mücadele verdiğimiz teşkilat mensubu kardeşlerime, abilerime, ablalarıma ve de tabii ki herkesten ve her şeyden fazla ihmal ettiğim ama her daim arkamda duran aileme canı gönülden teşekkür ediyorum.

Mevlamdan almış olduğum kararın AK Partimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum."

