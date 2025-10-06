Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal

CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
CHP&#039;li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal
CHP, İstifa, Kadın Kolları, Saldırı, Şiddet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa etti. Zehir zemberek sözler sarf eden Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını iddia etti. 

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, zehir zemberek bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çakmak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"Geçtiğimiz süreçte yaşanan ve partimizin büyüme çabalarını engelleyen uygulamalar nedeniyle görevimi sürdürmenin artık mümkün olmadığı kanaatine vardım" diyen Çakmak; İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye olmak isteyen vatandaşların başvurularının kasıtlı olarak engellendiğini ve bazı evrakların yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, CHP Net sistemi üzerinden yapılan online üyeliklerin de çeşitli bahanelerle iptal edildiğini savundu.

CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal - 1. Resim

SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Açıklamasında ilçe delege seçimleri sırasında yaşanan bir olaya da dikkat çeken Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Oğlunun darp edildiğini ve kendisinin de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Çakmak, bu olayların ailesi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

CHP'li kadın kolları başkanı Menzil Çakmak istifa etti! Şiddet iddiası skandal - 2. Resim

DESTEK GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşanan olayları defalarca CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak’a ilettiğini belirten Çakmak, buna rağmen herhangi bir destek alamadığını iddia etti. Çakmak, partinin "koltuk koruma" anlayışıyla hareket ettiğini ve bu durumun örgüt içindeki çalışma azmini kırdığını ileri sürdü.

Çakmak, "Tüm bu nedenlerle, üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve partinin benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle CHP Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Çakmak, açıklamasının sonunda partide emek veren yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "gerçek anlamda halkın partisi olma" mücadelesini sürdüreceklere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

