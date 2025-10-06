Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama: Öcalan'ın dinlenmesi, müzakere anlamına gelmez

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli adımlar atılırken bunlardan en büyüğü ise TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılan 13 toplantıda birçok alandan insanlar süreçle ilgili dinlendi. Komisyonun dinleme faaliyetlerini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlaması bekleniyor.

"KOMİSYONUN DİNLEME FAALİYETİ YAKINDA SONA ERECEK"

Gelişmeler heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, X hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Uçum, "TBMM’nin yeni yasama yılında, halkın ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı yasama ve denetim çalışmaları ile seçim işlemlerinden oluşan rutin gündeminin yanında, rutin dışı faaliyetleri ve yasama işlemleriyle de öne çıkacağı görülüyor. Çalışmaları süren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetinin yakın zamanda tamamlanacağı anlaşılıyor" dedi.

Komisyonun faydalı olduğunu belirten Uçum, "Hiç kimse Komisyonun dinleme faaliyetini küçümsemesin, TBMM’nin toplam iradesinin neredeyse tamamını temsil eden bu heyetin dinleme faaliyetindeki kapsayıcı yaklaşımı ‘Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi’ açısından müthiş bir deneyim üretti." ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum

"ÖCALAN DİNLENSE BİLE BUNA MÜZAKERE DENİLEMEZ"

Öcalan'ın dinlenebileceği iddialarına da değinen Uçum, şöyle devam etti:

"Tabi bu dinleme faaliyetinde Öcalan’ın İmralı’da dinlenmesi hususu da tartışılıyor. İmralı dinlemesine karşı olarak özellikle iki argüman ileri sürülüyor:

Birincisi TBMM’yi Komisyon üzerinden temsil eden heyetin TBMM adına Öcalan’la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlar temel bir olguyu gözardı ediyorlar. Komisyon dinleme faaliyetinde çağırdığı hiç kimseyle bir fikir alışverişi yapmadı. Sadece söz verdi ve dinledi. Yani gerçek anlamda bir dinleme faaliyeti yapılıyor. Dolayısıyla İmralı’da Öcalan’ın dinlenmesine karar verilirse bu da tam anlamıyla bir dinleme faaliyeti olacaktır, bir müzakerenin olmayacağı Komisyonun çalışma tarzından bellidir.

"İMRALI'YA GİTMEK AYAĞINA GİTMEK ANLAMINA GELMEZ"

İkincisi “TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez” argümanıdır. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. TBMM’nin ilgili olağan Komisyonları defalarca ceza infaz kurumlarını ziyaret etmiştir. Kimse bunları mahkumların veya tutukluların ayağına gitmek olarak görmemiştir. Bu tip isabetsiz argümanların, faydalı olacağı öngörülen Komisyonun İmralı’da dinleme yapmasının önüne geçmemesi gerekir.

Ayrıca kabul edilmesi gereken realite şudur:

Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir.

Öte yandan Terörsüz Türkiye’ye geçtikten sonra Öcalan’ın etkili olduğu mecranın demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dışarıdan gelecek kimi unsurlarının toplumla entegrasyonuna katkı sağlama ihtimalini de gözetmek gerekir.

Geçiş sürecine ilişkin Devlet politikası tüm bunları hesaba katar. Aksi gelişmeler halinde Devlet zaten beka için doğrusu neyse onu yapar.

KOMİSYONUN RAPORLAMA FAALİYETLERİ

Dinleme faaliyeti tamamlandıktan sonra Komisyonun Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin hukukuna ilişkin raporunu mümkün olan en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacağı bekleniyor. TBMM’nin bu rapor üzerine kesin silah bırakmanın pratik teyitlerini de dikkate alarak geçiş süreci kanuna ilişkin yasama faaliyetini başlatacağı ve tamamlayacağı da anlaşılıyor.

Nihayet Komisyonun yine bu yasama yılı içinde adındaki demokrasi kavramına uygun olarak ileri demokrasi perspektifi içeren siyasi ve hukuki bir raporu hazırlayarak görevini sonlandıracağı öngörülüyor. Demokrasiyi ilerletme raporunun TBMM’nin bu yasama yılı içinde temel bir referans metni ve yol haritası olacağı da rahatlıkla ifade edilebilir.

Görüldüğü üzere TBMM bu yasama yılında rutin dışı görevleriyle tarihe geçecek bir faaliyet içinde olacak.

Kural koyma gücü açısından demokratik siyasal sistemimizin en yüksek organı olan TBMM’nin bu tarihsel dönemde en başarılı şekilde tarihsel rolünü oynayacağına Terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacağına ve devamında bir ileri demokrasi reformu hamlesi başlatacağına inancımız tamdır."