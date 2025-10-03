Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komisyon çalışmalarında yol haritası şekilleniyor! İmralı'ya gidiş gündemde yok

Komisyon çalışmalarında yol haritası şekilleniyor! İmralı’ya gidiş gündemde yok

Güncelleme:
Komisyon çalışmalarında yol haritası şekilleniyor! İmralı’ya gidiş gündemde yok
Komisyonun Öcalan’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi hâlinde böyle bir temasın mümkün olduğuna işaret eden kaynaklar “Böyle bir temas şu an için gerekmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Esma Altın ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu ay çalışmalarına hız veriyor. Ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlayacak. Ayrıca komisyonun bölgede görev yapan emekli subaylar, kadınlar ve gençlerin görüşlerini aldıktan sonra bir defa daha şehit ailelerini dinlemesi bekleniyor.

Komisyon çalışmalarında yol haritası şekilleniyor! İmralı’ya gidiş gündemde yok - 1. Resim

EKİM SONUNDA ARA RAPOR

Komisyonun dinleme toplantılarının ardından bir ara rapor hazırlaması da gündemde yer alan başlıklar arasında. Ekim ayının sonlarına doğru bu raporun yayınlaması ve aynı tarihlerde partilerin yasa önerilerini gündeme getirecek oturumlara geçilmesi bekleniyor. Ekim sonunda yayınlanması öngörülen ara rapor; komisyonun dinlediği kişi, kurum ve kuruluşların anlatımları ve sunumlarının genel bir çıktısı olacak. Ara rapor, kapsamlı bir çalışmadan çok, genel hatlarıyla yapılan tüm dinlemelerin özeti olacak. 

Komisyonun ara rapor sonrasında partilerden gelecek yasa önerilerini gündeme geleceği oturumlara geçmesi öngörülüyor. 
Öte yandan hazırlanacak nihai raporda, her partiden gelecek yasal düzenleme önerilerinin somutlaştırılmış şekilde yer alacağı ifade edildi.

Komisyon çalışmalarında yol haritası şekilleniyor! İmralı’ya gidiş gündemde yok - 2. Resim

KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEYECEK Mİ?

Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı bildirildi. Komisyonun Öcalan’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi hâlinde böyle bir temasın mümkün olduğuna işaret eden kaynaklar “Böyle bir temas şu an için gerekmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

