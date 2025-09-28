Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin terörle mücadelede yeni bir döneme adım attığını belirterek, geçiş süreci hukukunun önemine dikkat çekti. Uçum, PKK'nın silah bırakmasının pratik teyidine bağlı olarak geçiş sürecine dair rapor hazırlanmasında geniş bir mutabakatın da olduğunu öne sürdü.

Uçum’un aktardığına göre, TBMM’de geçiş süreci hukukuna ilişkin ilk adım, hukuk politikası öneren kapsamlı bir raporun hazırlanması olacak. Bu raporun Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından geçiş süreci kanun teklifi hazırlanacak ve yasalaşma sürecine girilecek. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanacak.

YASALAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TOPLUMSAL KAYGILAR

Başdanışman Uçum, TBMM’nin yasalaştırma yöntemine karar vereceğini, ancak tek ve geçici özel bir kanun çıkarılmasının hukuki açıdan en sağlıklı yol olduğunu söyledi. Süreçte milli bütünlüğe zarar gelmemesi gerektiğine dair endişelerin tamamen haklı olduğunu vurgulayan Uçum, geçiş süreci hukukunda anayasaya aykırı hiçbir düzenlemenin olmayacağını, milli devletin temel ilkelerinin tartışma konusu yapılamayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Bu arada geçiş süreci hukukuna dair çeşitli çevrelerce birbirinden tamamen farklı endişeler ve şüpheler dile getiriliyor.

Mehmet Uçum

Bazı kesimler milli bütünlüğe zarar gelmemesi konusunda yüksek özen bekliyor. Bu beklenti tamamen haklıdır. Geçiş süreci hukukunda zaten anayasaya aykırı düzenlemeler olamaz. Milli devletin esası olan hiç bir ilke tartışma konusu yapılamaz. Süreçler tamamen TBMM’nin iradesiyle açık ve şeffaf yürüyecek. Dolayısıyla kaygı duyulmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz"

GEÇMİŞ DENEYİMLERDEN DERSLER

2014 yılında kabul edilen 6551 sayılı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'na vurgu yapan Uçum'un yazısında şunları ifade etti:

2014 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 6551 sayılı Kanun” geçiş süreci özelliklerine uygun bir içerikte olmadığı için uyarlanarak da olsa bugün doğrudan uygulanamaz.

Bununla birlikte Kanunun Yürütmeye görev ve yetki veren aşağıdaki hükümleri geçiş sürecinin hukuk politikasını belirlemede fayda sağlayabilir:

[Terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma kararına bağlı olarak] toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımların belirlenmesi.

Silah bırakan [münfesih] örgüt mensuplarıyla [Avrupa’daki mensupların] eve dönüşleri, sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirlerin alınması.

Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi.

Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarının izlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması.

İlave mevzuat çalışmalarının yapılması.

Dikkat edilirse 6551 sayılı Kanunda yer alan bu görev ve yetkiler uyarlanmak ve güncellenmek kaydıyla geçiş süreci kanuna işlenirse geçiş sürecinin hukuku açısından temel ihtiyaçlar karşılanmış olur.

Belirtelim ki; birçok boyutuyla Terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacak şartlar oluşmuştur. Türkiye’nin gelinen aşamadan geriye dönmesi artık mümkün değildir. Sonuç olarak endişeli değil çok umutlu olmamız gereken tarihi bir dönemdeyiz. Ortak umudumuz ortak geleceğimizin harcıdır.