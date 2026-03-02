AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, müzakere masasının kurulu olduğu bir süreçte yapılan bu girişimin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çelik, rejim değişikliği dayatmalarının bölgeyi kaosa sürüklediğini vurgularken, Türkiye’nin diplomasi, güvenlik ve ekonomi boyutunda tüm senaryolara karşı gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

İran'la gerilimi uzun süredir takibimizdeydi. İran'a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur, uluslararası hukuktan yoksundur. Müzakere masasının çalışmaya devam ettiği süreçte bu saldırının yapılması son derece yanlış ve hakkaniyetsizdir. Diplomasi taktik örtücüsü ya da oyalayıcısı olamaz.

"DİPLOMASİ MASASI KURULU İKEN BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Bir ülkeye saldırı için rejim bahane edilemez. Diplomasi masası kurulu iken bu saldırı kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir masanın kurulması konusunda yoğun bir gayret ortaya koyarak bunun gerçekleşmesi için Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Masa böyleyken bu saldırı hakkaniyetsiz ve hukuksuz girişimdir. Bundan sonra müzakereler saldırı için taktik görülecek.

Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Rejim değişikliği gibi konuların ne kadar büyük facialara yol açtığı çeşitli ülke örneklerinde de görülmüştür. Küresel düzeye sıçrayacak savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış oldu.

Yakın zamandan beri, son gelişmelerden itibaren dünya üzerinde yeni bir düzen arayışı ortaya çıktığı söyleniyordu. Şimdi görülüyor ki düzen denen bir şey kalmayacak. İsrail güvenliği bahane edilerek bu şekilde müdahalelerin olması bütün bölgeyi istikrarsızlaştırıcı sonuç ortaya çıkardı. BM üyesi ülkenin yöneticilerine, dini liderine suikastlar düzenlenmesi, İsrail'e has yöntemin uygulanması her bakımdan gayrimeşru olduğu gibi uluslararası hukuka dönük olarak da onu tahrip eden bir yaklaşımdır.

Resmen başka ülke liderlerine suikast düzenlemekle övünen bir ülke ile karşı karşıyayız. Rejimi olmayan pek çok ülke var. Dünyadaki her ülkenin aynı rejime sahip olması gerektiğini savunmak doğru değil. Nerede bir rejim değişimine gidilmişse o ülkeler istikrarsızlaşmıştır.

"İRAN HALKININ YANINDAYIZ"

Çatışmaların hukuki temele dayanmamasının yanı sıra devlet mimarisinin hedef alınması kaosu amaçlamakta. İsrailli yetkililerin ifade ettiği şekilde o toplumu ayaklanmaya çağırarak devlet mimarisini çökermeye çalışmak daha büyük felaketlere yol açacaktır. Rejim değişikliği dayatmaya kimsenin hakkı yoktur. Kardeş İran halkına bu zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu iletiyoruz. Taziyelerimizi bir kez daha iletiyoruz. Başka ülkelerin kardeş ülkelere dönük füze saldırısı yapması son derece yaklaşımdır, kabul edilir değildir. İran'ın savunma hakkını bölgesel savaşa dönüştürecek şekilde yapması birilerinin yapmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekleyecek ve bu da yanlış olacaktır. Türkiye açısından bu gelişmelerin değerlendirilmesi yapılıyor. Ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Farklı senaryolar çalışılıyor.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR"

Bir masanın kurulması için cumhurbaşkanımızın çalışmalarını takip ediyorsunuz. İran sınırında göç dalgası söz konusu olursa devlet birimlerimiz tam bir koordinasyon içinde. Hürmüz ve petrol fiyatlarının bütün küresel ekonomiyi etkileyecek dalgalanmalar bekleniyor. Ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir. Muhtemel krizlere karşı, negatif gelişmeleri absorde etmek için gerekli tedbirler alınıyor.

Türkiye'nin güvenlik denklemi bu durumu göğüsleyecek şekilde güncellenmiştir. Başka ülkelerdeki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Pek çoğu ayrıldı. Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vatandaşlarımız ile ilgilenmekte. Ayrılmak isteyenlere gereken yardım sağlanmaktadır.



