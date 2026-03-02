HABER MERKEZİ
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 17:52'de yaşandığını bildirdi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.
- Merkez üssü Battalgazi olan deprem, 8,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirtti.
- Saha taramalarının yapıldığı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.
