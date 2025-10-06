İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk ülkemize nasıl dönecek? Dışişleri'nden açıklama var

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki çok sayıda Türk ve yabancı ülke vatandaşları, önceki gün ülkemize getirilmişti.

Halen İsrail güçlerinin elinde bulunan vatandaşlarımızla ilgili ise yeni bir açıklama geldi.

YARIN, ÜRDÜN ÜZERİNDEN GETİRİLEBİLİRLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.