Türkiye'nin birçok ilinden Sumud Filosu'na destek! Teknelerle denize açıldılar

İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için İzmir'den denize açılan Türk ve Filistin bayraklı tekneler, Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket etti. İsrail ablukasını kırmak amacıyla bir destek de Van'dan geldi. Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler, tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki bayraklarla katılım gösterdi.

"İNSANLIĞIN ONURUNU SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.

Temur, teknelerin sadece denizle değil vicdan, adalet ve insanlıkla buluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti.

"İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMALI"

Gazze'ye yönelik ablukaya karşı insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Temur, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizleri ne baskı, ne tehdit yıldırabilir. Küresel Sumud Filosu'nu yıldıramadı, inşallah bizleri de yıldıramayacak. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacağız. Gazze'ye kesintisiz insani yardım bir şekliyle ulaştırılmalıdır.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'de sergilenen dayanışma tablosunun önemine dikkati çekerek, "Müslümanlar olarak akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar sözlerini asla tutmayacaklar. Tutacak gibi gözükecekler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Onların anladığı tek dil, güçtür." ifadelerini kullandı.





"FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLMAKLA MÜKELLEFİZ"

Dayanışma ve birlik içinde olacaklarını dile getiren Saygılı, Gerekirse Müslümanları kurtarmak için hareket etmek üzere Hamas'ın yanında, Filistinlilerin yanında, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmakla mükellef olduklarını belirtti. Pogram, teknelerin Cumhuriyet Meydanı açıklarında tur atmasının ardından sona erdi.

İlgili Haber Türkiye bugün Gazze için tek yürek! Binlerce kişi aynı sloganla yürüyor

"SARSILMAZLIĞIN FELSEFESİDİR"

Van'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan derneğin il temsilcisi Tekin Üzümcü, zorlu şartlara rağmen dimdik ayakta duran, onurunu asla teslim etmeyen kahraman Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.

Gazze direnişi dendiğinde akla güçlü kavramlardan biri ve Filistin kültürünün özü olan Sumud'un geldiğini belirten Üzümcü, şunları kaydetti:

"Sumud, sadece bir kelime değil sarsılmazlığın felsefesidir. Dört bir yanı kuşatılmış, evi yıkılmış, sevdiklerini kaybetmiş insanların, tüm zorbalığa rağmen toprağında kalma, gitmeyi reddetme ve yeniden inşa etme kararlılığıdır. Sumud, bombalar altında bile zeytin ağacına tutunmak, tüm imkansızlıklara rağmen çocuğunun elini bırakmamak, adaletsizliğin en koyusunda bile insanlık onurunu ayakta tutmaktır. Gazze, işte bu Sumud felsefesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Onlar, bize direnişin pasif bir bekleyiş değil, aktif bir varoluş mücadelesi