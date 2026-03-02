Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da arabalar, evler, yollar, mezarlar karla kaplandı. Okulların 2 gün tatil edildiği kentte, kar yüksekliği ise 2 metreyi buldu.

Son yılların en yoğun ve kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da kent merkezinde kar yüksekliği 50 santimetreyi geçti.

OKULLAR 2 GÜN TATİL

Kentte kar yağışının ardından okullar iki gün tatil edildi. Bu tatil, şehir merkezinde insan ve araç trafiği yoğunluğunu azalttı.

Belediyeler ana yolların önemli bir kısmını temizlerken, ara yollardaki kar tabakası ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

MEZARLAR KARA GÖMÜLDÜ

Palandöken’in eteklerine yakın alanda bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıklarında mezarlar tamamen karla kaplanırken, yollardaki kar yüksekliği ise 2 metreyi buldu.

Ana yolların trafiğe tamamen açıldığı Erzurum’da, kaldırımların önemli bir kısmı karla kaplı duruyor. Yağan karla birlikte çatılarda oluşan devasa kar kütleleri ve sarkan buzlar da endişeye neden olurken, vatandaşlar da evlerinin önündeki kar ve buzu temizliyor.

PALANDÖKEN’DE 3 METRE

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon devam ederken, kar kalınlığı 285 santimetre ölçülmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 285, Ergan'da 272, Hakkari'de 243, Kartalkaya'da 235, Erciyes'te 202, Sarıkamış'ta 200, Konaklı'da 177, Uludağ'da 169, Yalnızçam'da 158, Yıldız Dağı'nda 136, Çambaşı'nda 130, Murat Dağı'nda 115, Davraz'da 111, Hesarek'te 85, Küpkıran'da 52, Denizli'de 38, Nemrut'ta 24, Gevaş Abalı'da 23, Kartepe'de 17, Akdağ ile Keltepe'de 14 ve Bozdağ'da ise 6 santimetre olarak kaydedilmişti.

