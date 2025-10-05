Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye bugün Gazze için tek yürek! Binlerce kişi aynı sloganla yürüyecek

Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu, "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla, bugün Türkiye genelinde eş zamanlı yürüyüş düzenliyor. İstanbul'daki yürüyüş Ayasofya Camii'nde başlayıp Eminönü Meydanı'nda sona erecek.

İsrail’in iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü abluka ve sivil katliamlara karşı, 44 ülkeden yüzlerce gönüllü ve çok sayıda gemiden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, bölgeye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek amacıyla uluslararası sulardan Gazze’ye doğru yola çıktı. 

Bu tarihi girişime destek vermek ve Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekmek için Filistin’e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye genelinde kitlesel bir yürüyüş düzenliyor.

İstanbul'da Ayasofya Camii'nden başlayacak yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda mitingle son bulacak. “Gazze’ye özgürlük”, “Soykırıma son” ve “Abluka kalksın” gibi sloganlarla, Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapılacak.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından "Sultanahmet-Eminönü güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

ANKARA'DAKİ YÜRÜYÜŞ

Ankara'daki yürüyüş ise Melike Hatun Camisi'nden başlayacak.

On binlerce kişinin katılması beklenen yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

