TBMM Başkanı Kurtulmuş: Keşke CHP de Genel Kurul'a gelseydi

CHP’nin yeni yasama yılının açılışına katılmamasını eleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyonda gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, “Genel Kurul’da bütün siyasi partilerimizin var olması, gelen cumhurbaşkanının fikirlerini kabul ettikleri anlamına gelmez. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir tane cumhurbaşkanı vardır. Sistem gereği Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu ben de biliyorum ama bütün bu siyasi farklılıklara rağmen siyasi nezaket gereği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının konuştuğu özel oturumda bütün siyasi partilerin olmasının daha şık olacağını bize söylüyor. Keşke CHP Genel Kurul salonunda olsaydı,” dedi.

Terörsüz Türkiye için kurulan komisyonun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, “Bu tarihî fırsatı, komisyonun fedakâr ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tarihin gerisinde kalacak. Başaracağız, sonuç alacağız. Türkiye’de kardeşlik sonuna kadar hâkim olacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye’nin uluslararası gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca yeni ve sivil anayasa ihtiyacını da vurgulamayı yineledi.