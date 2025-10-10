Bazı kafelerde iş çığrından çıktı! 'Taksimetre' uygulaması başladı, "Sakın ödemeyin" uyarısı geldi

MAHMUT EKİNCİ - Enflasyon ve artan fiyatlarla menülerine art arda zam yapan kafe ve restoranlar, şimdi de "oturma bedeli" ya da "masa bedeli" adı altında tüketiciden ek ücret talep etmeye başladı.

İstanbul başta olmak üzere yoğun nüfusa sahip bazı şehirlerde birçok kafe ve restoran tüketiciye "taksimetre" uygulamasını dayatıyor.

30 DAKİKADA BİR SİPARİŞ ŞARTI

Sosyal medyada da yayılan iddiaya göre bazı kafelerde gelen müşteriye 30 dakikada bir yeni sipariş vermesi şartı sunulurken, sipariş vermeyen müşterilerden yarım saatte bir "işgal bedeli" adı altında 50 TL ücret alınıyor.

"HERHANGİ BİR HİZMETİ OLMAYAN BEDEL İÇİN PARA ALINAMAZ"

Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Bu tür hizmet yerleri aynı zamanda halka açık kamusal hizmet yerleridir. Dolayısıyla hizmet verilmeyen, yani herhangi bir hizmeti olmayan bedel için para alınamaz. Orada oturmakla kafe bana bir hizmet vermiyor. Bir çay veya kahve içersem bedelini alacaklar. Kaldı ki Ticaret Bakanlığı'nın etiket yönetmeliğinde dışarıda bir fiyat tarifesi asılı olması gerekiyor. Bu fiyat tarifesinde de ne yazılıysa, hangi hizmetin karşılığında ne tutar yazıyorsa tüketici bunu ödemekle mükellef." dedi.

"ÖĞRENCİLER DE RENCİDE EDİLİYOR"

"Fiyat tarifesine 'Bir saate kadar oturursan ekstra bu kadar para' yazılması ticari ahlakla da bağdaşmıyor." diyen Koçal, "Elbet oraya oturan bir çay mutlaka içiyor. Ama 'Bir çay için iki saat masamı işgal ettin' gibi tüketiciyi horlayan, küçük gören uygulama çok yanlış. Özellikle öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Zaten küçük paralarla okumaya çalışıyorlar. Bir de 'Çok oturdunuz kalkın' ya da 'Oturma bedeli ödeyin' gibi tabir edilen ücretle öğrenci hem rencide ediliyor hem de motivasyonu bozuluyor." ifadelerini kullandı.

"TALEP EDİLEN ÜCRETİN YASAL KAYNAĞI YOK"

Olaya iki cepheden bakılabileceğini ve talep edilen ücretin yasal bir kaynağı olmadığını vurgulayan Koçal, "Bana masayı ya da sandalyeyi satmıyor. Oturduğum masa ve sandalye için bir hizmet de vermiyor. Mekan sadece oturduğum masada hizmet alırsam çay veya kahve gibi bunların ücretini istemekle mükelleftir. Yapılan iş aynı zamanda ticari ahlaka sığmayan bir uygulamadır." diye konuştu.

"ÖDEMEK ZORUNDA KALIRSANIZ FİŞ İSTEYİN"

Tüketicinin ödemek zorunda kalırsa fiş istemesi gerektiği uyarısını yapan Koçal şunları söyledi:

"Bu tür işletmeler açılışında kamu yararı gözetmesi gerekmesi ortadayken bunun bilincinde olmayarak tamamen ranta dayalı bir sistem uyguluyorlar. Aslında burada bir ayıplı hizmet söz konusu. Bu nedenle ödeme istenen yerlerde özellikle oturma bedeli gibi, masa sandalye gibi bir bedel talep ediliyorsa ve ödemek zorunda kalıyorsa tüketici, bunun fiş ya da faturasını mutlaka istemeli. Fişte yiyecek ya da içecek şeklinde değil, masa sandalye, oturma bedeli gibi yazmalı. Aksi takdirde ödemesinler. Gerekli tepkiyi versinler."

"FİŞTE YAZARSA İADE TALEP EDİLEBİLİR"

"Çoğu işletme yapmaz ama bazı iş yerleri fişlerde 'oturma bedeli' gibi yazabilir." diyen Koçal, "Tüketiciler fişte yazması halinde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir." ifadelerini kullandı.