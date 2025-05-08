Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 09:09 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 09:18 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda işletmeleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile, gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Haber 8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı ZORUNLU OLACAK Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak. UYUM SÜRESİ 60 GÜN İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin