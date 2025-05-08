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Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda işletmeleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile, gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZORUNLU OLACAK 

Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu... - 1. Resim

UYUM SÜRESİ 60 GÜN

İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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