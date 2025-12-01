Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de kozlarını paylaşıyor. Ligin yenilgisiz tek takımı sarı lacivertliler sahasındaki derbiyi kazanırsa bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna oturacak. Kadıköy’de son yıllarda üstün olan sarı kırmızılılar galip gelirse aradaki puan farkı 4’e çıkacak…

Süper Lig’de bu akşam süper bir futbol ziyafeti var. Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide, Kadıköy’de lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda 20.00’de başlayacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Domenico Tedesco ile çıkışa geçen ve ligde namağlup tek takım durumunda olan Fenerbahçe, seyircisi önünde galip gelmesi hâlinde bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna oturacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar ile Szymanski’nin durumu maç saatinde belli olacak.

CİMBOM EKSİK

F.Bahçe’nin 1 puan önünde olan G.Saray ise Kadıköy’den yine lider dönmenin planlarını yapıyor. Cimbom, son yıllarda Kadıköy’deki üstünlüğünü devam ettirmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı takımda yedi futbolcu derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs, Kaan ve Berkan ile kırmızı kart cezalısı Sallai derbide yok. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren ve Metehan da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

FENER ÜRETKEN, ASLAN DİSİPLİNLİ

Fenerbahçe, maç başına 2,31 gol ile hücumda daha üretken. Galatasaray ise 8 golle ligin en az gol yiyen takımı. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin ev sahibi hücumu (2,31 gol ortalaması) ile Galatasaray’ın deplasman savunmasının (0,62 gol ortalaması) kapışması izlenecek.

Fenerbahçeli futbolcular

SINIRDA İKİ İSİM

Zorlu derbi öncesinde her iki takımdan birer oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe’de Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir, Galatasaray’da ise Torreira ise kart görmesi hâlinde Samsunspor maçında oynayamayacak.

9 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, son sekiz sezonda Kadıköy’deki maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı kırmızılı takım, sekizi Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’de çıktığı dokuz maçta bir kere yenilirken, beş galibiyet, üç beraberlik aldı.

Galatasaraylı oyuncular

DERBİDE GÖZLER KALECİLERDE

Bu sezon 12 maçta görev yapan Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu maçlarda 12 gol yerken, 5 maçta kalesini gole kapattı. Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır ise 13 maçın 5’inde rakiplerine gol izni vermezken, 12 kere topu ağlarından çıkardı.

OSİMHEN-LEMİNA VE YUNUS...

Galatasaray’da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün’ün yanı sıra takımın süper golcüsü Victor Osimhen ile savunmanın önemli ismi Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

BEKLER GENÇLERE EMANET

Galatasaray’da bekler gençlere emanet. Sağ bekte cezalı Eren ile Jakobs’un yokluğunda Kazımcan Karataş görev yapacak. Okan Buruk; Singo Sallai ve Kaan’ın yokluğunda ise sağ bekte bu sezon ilk defa genç Arda Ünyay’a on birde forma verecek.

Kerem Aktürkoğlu

FENERBAHÇE’NİN GOLCÜSÜ

En-Nesyri, bu sezon ligde 7, Avrupa’da 1 gole imza attı. Faslı yıldızın bir de asisti bulunuyor. En-Nesyri eleştiri oklarının hedefinde olsa da takımının en golcüsü durumunda.

AVRUPA GOLCÜSÜ

Türkiye’nin transfer rekortmeni Osimhen, bu sezon ligde sadece 3 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi’nde 6 gole imza attı. Birçok maçı kaçıran Nijeryalı yıldız, sadece 12 maçta 9 gole ulaşmış oldu.

Galatasaray takımı

TEDESCO: BAŞARIYA ÇOK AÇIZ

Kritik derbi öncesinde The Athletic’e konuşan Domenico Tedesco çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’ye geldiğinde başkanlık seçimi sebebiyle olumsuz bir ortamla karşılaştığını vurgulayan İtalyan, “Dürüst olmak gerekirse zor bir süreçti. Ama her şey yoluna girdi ve ritmimizi bulduk” derken 11 yıllık şampiyonluk hasretini hatırlatıp “Fenerbahçe çok büyük bir camia ve herkeste başarıya açlık var. Bunu her anlamda yakından hissediyorsunuz” dedi.

DOMİNE EDECEĞİZ

Tedesco, futbol felsefesini açıklarken, “Topa sahip olmadığımızda, yüksek pres yapmayı, topu aldığımızda ise oyunu domine etmeyi seviyorum. Yani top rakipteyken biraz heavy metal, top bizdeyken ise biraz samba” sözleriyle Galatasaray’a karşı sergileyecekleri oyunu tarif etti. Türkiye’deki hakemleri başarılı bulduğunu da sözlerine ekleyen Tedesco “Oynadığımız hiçbir maçta hakem kararları bir tartışma konusu olmadı” ifadelerini kullandı.

LİDER DÖNECEĞİZ

Galatasaray, son yıllarda Kadıköy’deki üstünlüğünü sürdürüp rakibiyle aradaki puan farkını 4’e çıkarmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda iki önemli noktaya dikkati çekti. Fenerbahçe’nin ligde oynadığı 13 maçın yedisinde rakiplerinin 10 kişi kaldığını hatırlatan Buruk “Hakemle ve rakiple polemiğe girmekten kaçının” derken “Türkiye’nin en iyi takımı biziz. Kadıköy’e lider gidip, lider döneceğiz” ifadelerini kullandı.

BOL BOL ŞUT ÇEKİN

Okan Hoca, sakat ve cezalı asların yokluğunda sağ bekte Arda Ünyay, sol bekte ise Kazımcan’a görev verecek. Nene ve Kerem’in kanat bindirmelerinde orta saha oyuncularının da yardıma koşmasını isteyen Buruk, orta sahada rakibin pas kurgusunu bozmaları gerektiğini söyledi. Buruk, kapılan her topu hızlı bir şekilde Osimhen’le buluşturmaları gerektiğini anlatırken oyuncularına “Rakip kaleyi gördüğünüz yerden bol bol şut çekin” talimatını verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Nene, Asensio, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Sanchez, Arda, Lemina, Torreira, İlkay, Barış, Sane, Osimhen.

Editör:EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası