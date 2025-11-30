Galatasaray’da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün’den büyük fedakarlık. Normalde bir hafta sonra sahalara dönmesi beklenen Yunus Akgün “Risk alınacaksa bu maçta almak istiyorum” dedi ve takımla çalıştı. Derbide görev bekliyor.

Süper Lig’de yarın ‘süper’ bir derbi var. Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’ye misafir olacak ama kadro konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sakat ve cezalılar sebebiyle beklerden yoksun kalacak teknik direktör Okan Buruk kara kara düşünürken imdadına Yunus Akgün yetişti. 8 Kasım’da kasık fıtığı ameliyatı olan sarı kırmızılı oyuncuyu normalde bir ay sonra takıma katılacaktı. Ancak Fenerbahçe derbisi sebebiyle Yunus önemli bir fedakarlıkta bulundu.

ÜÇÜNCÜ GÜZEL HABER

“Risk alacaksam bu maçta almak istiyorum” diyen Yunus takımla birlikte idmanlara başladı. Sakatlıkları geçen ve idmanlara çıkan Lemina ve Osimhen’in ardından Akgün’ün de dönüşü en çok Okan Buruk’u sevindirdi. Yarın Kadıköy’de oynanacak derbide görev bekleyen Yunus kesin kadroda olacak. Ancak 11 durumu maç öncesi netlik kazanacak. Eğer forma giyerse Barış Alper Yılmaz sağ beke çekilecek ve önünde de Yunus görev yapacak.

