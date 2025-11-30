Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda, üç isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.

ÜÇ İSİM ANTRENMANDA YER ALDI

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda, üç isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.

