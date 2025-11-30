Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Ocak ayında takıma takviye yapacaklarını ve 4-5 transfer planladıklarını söyleyen Kılıç, krize neden olan Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kazanacaklarını düşündüklerini kaydetti.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçen Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı.

"HOCAMIZLA HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Yalçın'la takımın durumu hakkında sürekli görüştüklerini kaydeden Kılıç, "Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımız da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

"RAFA SILVA'YI KAZANACAĞIZ"

Takımda krizine yol açan Portekizli yıldız hakkında konuşan Asbaşkan Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"4-5 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Devre arasında kadroyu güçlendireceklerini belirten Murat Kılıç, "Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız." şeklinde konuştu.

Editör:EMRAH TAŞÇI

