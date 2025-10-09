CHP'li Mudanya Belediyesi'nde sessiz sedasız kıyım! 11 futbol sahası büyüklüğündeki toprağı atıl deyip gözden çıkardılar

CHP'li Mudanya Belediyesi yine bir 'satış' haberiyle gündeme geldi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçenin çeşitli mahallelerinde 24 parçadan oluşan 830 bin metrekare arazinin belediyeden tarafından kimseye haber vermeden satışa çıkarıldığını iddia etti.

Bayrak konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Mudanya Belediyesi yönetimi, ne yazık ki son 11 yılda olduğu gibi, bir kez daha halkın malını, Mudanya’nın bereketli topraklarını satışa çıkarma hazırlığı içerisindedir. Ekim 2025 tarihli Belediye Meclis gündemine CHP grubu tarafından sunulan önergeyle, tamı tamına 803 bin 186 metrekare büyüklüğünde, yani 112 futbol sahasına eşit, devasa bir arazi parçası gözden çıkarılmıştır.

Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bizler, bu süreci büyük bir üzüntü ve halkımız adına endişeyle takip ediyoruz. Mudanya halkının en değerli varlıkları, şeffaflıktan uzak, istişaresiz ve hesapsız bir şekilde elden çıkarılmak istenmektedir.

12 MAHALLEDEKİ ARAZİLER SATIŞA ÇIKARILDI

Çayönü, Yörükyenicesi, Emirleryenicesi, Söğütpınar, Yaman, Eğerce, Dereköy, Hançerli, Mesudiye, Çekrice, Trilye ve Balabancık’taki bu tarlalar, çiftçinin, köylünün, Mudanya’nın nefesidir. Bugün bu toprakları "atıl" diyerek satmak isteyenler, yarın Mudanya’da üretimden, yerelden, kırsaldan bahsetme hakkını kaybedecektir"

"HİÇKİMSEYE HABER VERİLMEDİ"

Belediyenin satılmak istenen arazileri atıl diye nitelendirdiğini belirten Bayrak, "Belediye yönetiminin bu satış kararındaki süreç, tam bir kapalı kapılar ardında yürütülmektedir. Ne muhtarlara sorulmuş, ne de arazilerin asıl sahibi olan köylüye bilgi verilmiştir.

'ATIL' DEDİKLERİ ARAZİ VERİMLİ ÇIKTI

Maalesef satış kararı öncesi hiç sıkılmadan, bu parselleri "atıl" diye nitelendirerek değersizleştirmeye çalışıyorlar. Oysa sattıkları ve satmaya çalıştıkları yerler; köylümüzün en verimli, en değerli, yıllardır ekip biçtiği üretim alanlarıdır.

Bu topraklar, Mudanya’nın gıda güvenliğinin, ekonomisinin ve geleceğinin teminatıdır. Mudanya halkının huzurunda soruyoruz, 803 bin metrekare arazi neden satılıyor, alternatif finansman kaynakları neden araştırılmamıştır? Bu parsellerin gerçekten atıl ve değersiz olduğunu kim, hangi bilimsel veriye dayanarak belirlemiştir? Satışlardan elde edilecek gelir hangi somut projelere, hangi kalemlere aktarılacaktır? Buna dair açık bir planınız var mıdır? Bu araziler satılmadan önce ilgili mahalle muhtarlarına danışıldı mı? Arazilerin bulunduğu köylerde yaşayan vatandaşların görüşü neden alınmadı? Daha önce Hasköy dahil satılan belediye arazilerinden ne kadar gelir elde edilmiştir? Bu gelirler şeffaf bir şekilde nerede kullanılmıştır?" şeklinde konuştu.