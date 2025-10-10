Ayarı düşük ve sahte altına dikkat! İnternetten satışlar patladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Altın fiyatlarında yaşanan tarihî yükselişle birlikte tasarruf sahipleri de birçok kanaldan “sarı metale” yönelmeye başladı. Bu kapsamda internetten altın satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre;

-Ağustosta internetten kartla altın satışları 2 milyar 874 milyon TL olarak gerçekleşti.

-Bu satış hasılatına 110 bin adet işlemle ulaşıldı.

-Aylık bazda işlem adedi, geçen yılın aylık ortalamasına işaret eden 104 bin adet satışın %9,6 üzerinde gerçekleşti.

8 AYDA 20 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

İnternetten altın satışlarına daha geniş zaman diliminde bakıldığında;

-2025 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 19 milyar 592 milyar liralık işlem gerçekleşti.

-Geçen yıla göre online altın satışlarında (aylık ortalamalara göre) %83’lük artış gözlemlendi.

-2024’te ortalama sepet büyüklüğü 13 bin TL olurken, bu rakam 2025’te 21 bin TL’ye yükseldi.

GÜVENİLİR SATICILARI TERCİH EDİN

Sektör temsilcileri, bazı yatırımcıların günlük hayat temposunda fırsat bulamadıkları için internetten de altın alımına yöneldiğini ve online platformlarda tasarım yönü öne çıkan takıların da tercih sebebi olduğunu belirterek, “Bu tarz alışverişlerde sahte altın riskine karşı mutlaka güvenilir, kurumsal ve bilinen kuyumcular tercih edilmeli. Fatura talep edilmeli ve ayarı düşük altınlara da dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor.

GRAM FİYATI %80 YÜKSELDİ

Geçen yılı 2.983 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, bu yıl dolar endeksindeki gerileme ve ons fiyatının 4000 bin doları aşmasının etkisiyle %80 prim yaptı. 10 Ekim 2025 işlemlerinde spot gram altın fiyatında işlemler sabah saatlerinde 5.340 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor.