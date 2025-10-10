Faiz %2,69'dan başlıyor! İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun bankalar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, tüketici kredilerinin toplam hacmi, 3 Ekim ile sona eren haftada 2 trilyon 600 milyar TL’ye ulaştı. Haftalık bazda kredi hacmi yaklaşık 15 milyar TL arttı. Ancak bu tutar, önceki hafta kredi hacminde gözlemlenen 40 milyar liralık artışın oldukça gerisinde kaldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ‘İHTİYAÇ’TA

Son açıklanan rakamlar, geçen hafta konut kredisi hacminin yaklaşık 4,3 milyar TL artığını gösterdi. Aynı haftada İhtiyaç kredilerindeki artış 11 milyar TL civarında gerçekleşirken, taşıt kredisi hacminde yaklaşık 500 milyon TL’lik gerileme gözlemlendi.

TCMB BEKLENTİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamının %3,23 ile beklentileri aşmasının ardından, 23 Ekim’deki PPK toplantısında TCMB’den “daha düşük oranda” faiz indirimi beklentisi öne çıkmaya başladı. Merkez Bankası Başkanından da bu süreçte “sıkı para politikası” mesajları geldi.

KREDİ FAİZLERİ

Söz konusu öngörüler, kredi faizlerinde de düşüşün hız kesmesini beraberinde getirdi. Bu hafta konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde kayda değer bir gerileme yaşanmadı.

Bankalarca bu hafta sunulan oranlar ise şöyle gerçekleşti:

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 250 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 250 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Aylık Taksit: 16 bin 99 TL

-Toplam Geri Ödeme: 387 bin 819 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Denizbank: %3,61

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 15 bin 828 TL

-Toplam geri ödeme: 191 bin 401 TL