Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre; kredi, kredi kartı ve KMH için yapılandırma fırsatı getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartları da kapsıyor. Krediler için 30 günü aşan gecikme süresi yerine, her türlü gecikme yapılandırma için yeterli olacak.



AYLIK TAKSİT TUTARI DETAYI...

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru tarihi bugün sona eriyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR?

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4,043’e çıkacak.