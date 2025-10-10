Altındaki düşüşler alım fırsatı mı? 8 haftalık yükseliş serisine koşarken…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftalarıdır devam eden altın fiyatlarındaki yükseliş, 4.059 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra hız kesti. Ons fiyatı dünkü kâr satışlarının etkisiyle yeniden 4.000 doların altına geriledi. Haftanın son işlem gününde (TSİ 06:00 itibarıyla) 3.980 dolara yakın denge arayışı devam ederken, uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

AŞIRI ALIM NOKTASINDA

Kanada merkezli küresel yatırım bankası TD Securities’in Emtia Strateji Başkanı Bart Melek, ons altının ağustostan bu yana 670 dolar civarında yükseldiğini ve iki ayda %20'den fazla arttığını belirterek, “Fiyatlarda yıl başından bu yana %50'den fazla yükseliş yaşandı. Bu yükselişin hızı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, sarı metal aşırı alımda görünüyor. Özellikle FED'in faiz indirimlerine dair beklentileri sorgulatacak herhangi bir gelişme, ons fiyatında gerilemeleri beraberinde getirebilir” dedi.

ALTINDA 2026 HEDEF FİYAT

Kısa vadede fiyatlarda düzeltme risklerine rağmen Bart Melek, uzun vadede yükseliş trendinin gelecek yılın ilk yarısında da devam etmesini beklediklerini aktararak, “Onsta daha düşük fiyatlar alım fırsatı olabilir. 2026'nın ilk 6 ayında ortalama fiyatın ons başına 4.400 doların üzerinde yeni bir rekora ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

ÇİN BAŞTA OLMAK ÜZERE…

TD Securities FED’in gevşeme döngüsünü yeniden başlatması, merkez bankalarının geniş çaplı altın talebi ve ETF’lere rekor girişlerin etkisiyle altın fiyatlarının destek bulduğuna dikkat çekerken; Bart Melek, artan siyasi baskıların da ABD Merkez Bankasını “beklenenden daha agresif şekilde” faiz oranlarını düşürmeye zorlama riski olduğunu söyledi.

TD Securities, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altına yönelme eğilimlerinin devam edeceğini de öngörüyor.

8 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİ

Öte yandan onsta dün başlayan kâr satışlarına rağmen altın fiyatı, son durumda hafta genelinde %2,5 primli gözüküyor. Böylece ons, 8 haftalık tarihî bir yükseliş serisine doğru da ilerliyor.