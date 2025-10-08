Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehirlilerden 'koltuk'lu isyan! Sözünü tutmayan CHP'li belediyeye ders verdiler

Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler
Politika Haberleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, duraklara oturma yeri yapmadı. Vatandaşlar da çareyi evden koltuk takımı getirmekte buldu.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Sınırboyu Sokak ve Beykoz Sokak üzerindeki şehir içi ulaşımda kullanılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve dolmuşların yolcu aldığı duraklarda oturacak oturağın olmaması başta yaşlılar olmak üzere vatandaşları yoruyor. Otobüsü ayakta bekleyemeyen vatandaşlardan bazıları belediyeden hizmet alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler - 1. Resim

Vatandaşlardan bazıları evinde kullanmadığı koltukları durak için belirlenen noktalara koydu. Vatandaşlar daha önce de bahse noktalara sandalye koyduklarını fakat hurdacıların çaldığı belirtti. Bazı koltukların üzerine çalınmaması için “durak” yazıldığı görüldü.

Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler - 2. Resim

Öte yandan, Adana’da üç yıl CHP İl Başkanlığında çalışan Ahmet Sönmezer (59) sigortasının yatmadığını, oğlunun altı yıl önce pankreas hastalığına yakalandığını, genel merkeze kadar gidip yardım istediğini ancak hiçbir CHP’linin yardım etmediğini belirterek Adana’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Sönmezer, “Bugün, yarın diyerek üç yıl boyunca beni oyaladılar. CHP Genel Merkezi önünde bir açıklama yapacağım” dedi.

Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler - 3. Resim

 

