CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Güncelleme:
CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri

İzmir'de CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay’ın aracıyla çarptığı 12 yaşındaki Sıraç Özberkent, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Bozbay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 Eylül’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent’e çarptı.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 12 gün boyunca hayat mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özberkent’in cenazesi, Selçuk’ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

BOZBAY SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ülkü Ece Bozbay’ın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

