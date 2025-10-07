CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazaya karıştı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 Eylül’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent’e çarptı.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 12 gün boyunca hayat mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özberkent’in cenazesi, Selçuk’ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BOZBAY SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ülkü Ece Bozbay’ın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.